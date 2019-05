Már havazik a Kőszegi-hegységben

Megjelentek a hópelyhek a Kendig-csúcson, 0 fokig hűlt a levegő a 726 méter magas hegyen. A fagypont körüli hőmérsékletnek köszönhetően az esőt hó váltotta fel a Kendig-csúcson, írja az Időkép.hu. Az ott elhelyezett webkamerájukkal készített felvételen pedig látható, ahogy a viharos szélben vízszintesen hull, ami hullik. A szél sebessége a 93 km/h-t is elérte.

És az Országos Meteorológiai Szolgálat is posztolt néhány képet a behavazott erdőről. Azt írták: "észlelő munkatársaink tettek egy túrát a Kőszegi-hegységben, hogy megörökítsék a ritkaságnak számító májusi havazást.

Ahogy Kiss Márton kollégánk írta: "500 méter felett havas eső, 600 méter felett hó hullik az Alpokalján, ami 700 méter felett meg is marad. Az Írott-kő 882 méteres csúcsán már délelőtt 1-2 cm -es volt a hótakaró, ami azóta csak gyarapodott".

Aki gyorsan útnak indulna megnézni a szokatlan tavaszi hótakarót, jó, ha a hideg mellett a metsző szélre is felkészül - a magasabb részeken 80 km/órát meghaladó lökések is lehetnek! A következő másfél napban a Bakony magasabb részein, illetve holnapra már az Északi-középhegységben is kifehéredhet (átmenetileg!) a táj".

További időjárásjelentés:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ma, vasárnap túlnyomóan borult idő várható: országszerte ismétlődő esőre, záporra kell számítani, többfelé jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás.

A Dunántúlon sokfelé viharos lesz az északi, északnyugati, másutt megélénkül, helyenként megerősödik az északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 5 és 10, másutt 10 és 17 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb. Késő estére 4 és 11 fok közé hűl le a levegő.

A Köpönyeg azt írja, hétfő estig marad a borongós idő. Eleinte többfelé, majd egyre inkább csak a keleti tájakon fordul elő eső, záporeső. Az ÉNy-i szél erős marad. 9 és 13°C közötti értékeket mérhetünk kedden. Majd szerda, csütörtök magasságában süt végre rendesen a nap.