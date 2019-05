Végig Orbánnak volt igaza, vagy hogy van ez?

2010 óta hullámszerűen fordul elő, hogy a Fidesz-kormány óriási ellenkezés, tüntetések, bírálatok közepette átnyom egy intézkedést, amely korábbi évtizedeken át elfogadott állapotokat felrúg, akár jogokat is csorbít. Orbán bírálói minden ilyen alkalommal azt mondják, hogy újabb lépés a diktatúra felé, az ország másik fele meg pont ellenkezőleg gondolja: stabilabb, jobb lesz az ország, megszabadulunk a megcsontosodott rossz gyakorlattól, mondják. Aztán minden elcsendesedik, a dolgok mennek tovább. Mivel mindig utólag lehet csak eldönteni, kinek volt igaza, összeszedtük a legemlékezetesebb ilyen ügyeket, szavazzák meg, hogy visszatekintve hogy látják a dolgokat - továbbra is aggályos lépések ezek, csak már mindenki beletörődött, vagy feleslegesen kiabált az ellenzék?

1. Mindenhol fideszesek. Baj ez?

Az egész NER megalapozása volt még az első ciklus elején, hogy Orbán a kétharmad birtokában fideszeseket ültetett a fontos pozíciókba. Schmitt Pál és Áder János személyében Orbánhoz hű köztársasági elnöke lett az országnak, Kövér László lett a parlament elnöke, fideszes exképviselő vezeti az Állami Számvevőszéket, a Magyar Nemzeti Bankot, és még lehetne sorolni. A rendszer bírálói orbáni diktatúrát kiáltanak, a másik oldal azzal érvel, hogy így legalább nem gátolják viták, érdekkülönbségek az ország előrehaladását. Vagy csak nem érdekli őket az egész. Szavazzon 1-essel, ha ön szerint felesleges volt a sírás, kiderült, hogy jól működnek így a dolgok, a nap felkel, a kenyér megsül továbbra is. Szavazzon 10-essel, ha ön szerint attól még, hogy évek óta így élünk, ez az egész nagyon durva. Ha pedig a két véglet között van valahol a véleménye, nyomjon rá az annak megfelelő gombra!

2. Sajtót szerzett a hatalom

A Fidesz lépésről lépésre szippantotta a vonzáskörzetébe a média egy részét, van már kereskedelmi tévéjük, hírtévéjük, politikai napilapjuk, bulvárlapjuk, rádiójuk, nagy elérésű hírszájtjuk. Övék a megyei lapok hálózata, és gyakorlatilag a közmédia is, miközben egyre csökken a kormánytól független médiumok száma. Közben viszont aki nem kíváncsi a propagandára, tud nézni másik kereskedelmi tévé híradóját, tud olvasni a neten, vagy akár papíralapon is kormányfüggetlen újságot. Szavazzon 1-essel, ha a virágozzék minden virág elvét vallva letojja, vagy egyenesen helyesnek tartja, hogy Orbánék átrendezték a viszonyokat! Nyomjon 10-est, ha ezek a lépések tűrhetetlenek, inkább egy ázsiai vagy afrikai diktatúrára emlékeztetnek, mintsem európai országra, és dühös, hogy nincsenek tízezrek az utcákon emiatt.

3. Mészáros, Tiborcz, Garancsi és a többiek

Amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája, mondta a századvéges Lánczi András még 2015-ben, amivel valami olyasmit akart üzenni, hogy Orbán egy nemzeti tőkésréteget épít, ha kell, erővel. A miniszterelnök is többször beszélt erről. Mondott olyat, hogy a német családi nagyvállalatokra tekint példaként, de sokszor világossá tette azt is, hogy milyen ágazatokat akarna magyar kezekben látni. Más kérdés, hogy Mészáros és Tiborcz példája nem egészen azt mutatja, hogy tehetség kérdése, ki lehet az új nemzeti vállalkozóréteg nagyágyúja, de nem akarom önöket befolyásolni a szavazásban. Nyomjon az 1-esre, ha örül annak, hogy egyre több feladat és munka összpontosul magyar kézben, és rohadtul nem érdekli, hogy éppen Mészáros Lőrincnek vagy Tiborcz Istvánnak hívják az illetőt. A skála másik végére pedig akkor szavazzon, ha ön szerint büntetendő kellene legyen, ami a szemünk előtt zajlik, és szomorúnak tartja, hogy az ország simán beletörődött ebbe.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Lejt a pálya a választásokon?

A Fidesz a választási szabályokba is belenyúlt. Egyfordulós lett a rendszer, amivel a pártok már nem számolhatnak a második fordulós visszalépésekkel-összefogásokkal, amik miatt a Fidesz sokat szívott régebben, rögtön az elején el kell dönteniük, hogy mit akarnak, feláldozzák-e magukat például egy kormányváltásához. Aztán átrajzolták a körzethatárokat, beépítették a rendszerbe a külhoni szavazatokat is. És hogy hogy nem, mindegyik változtatással a Fidesz járt jól. A Fidesz viszont előszeretettel hivatkozik arra, hogy például a brit választási rendszerben nem kétharmaduk, hanem négyötödük lenne. Szavazzon 1-essel, ha ön szerint az ellenzéknek nem dumálnia kéne, hanem megnyerni a választásokat az adott szabályok szerint, szavazzon 10-essel, ha ön szerint Orbán erkölcstelenül betonozta be a hatalmát!

5. Nagy baj, hogy Putyinnal látványosan jóban van Orbán?

Gyakori látogatások és négyszemközti megbeszélések, Paks2, orosz bank beengedése, az oroszok elleni szankciók mögüli kihátrálás. Felesleges túlragozni, Orbán Viktor az európai átlagnál sokkal jobb viszonyt ápol Vlagyimir Putyinnal, és mintha csak közös céljuk lenne a jelenleg ismert európai politikai rendszer destabilizálása. Mindez egy olyan országban, amely 40 évig volt szovjet uralom alatt, és ahol egy forradalmat is vérbe fojtottak a szovjetek. Orbán viszont azt mondja, a nagyhatalom Oroszországgal kiegyensúlyozott, kiszámítható viszonyra van szükség, mert Magyarországnak is ez a gazdasági érdeke, ráadásul álságos ezt bírálni, hiszen például Merkel is erős gazdasági kapcsolatokat ápol az oroszokkal, például energetikai ügyekben - lásd az Északi Áramlat gázvezetéket. Nyomjon 1-est, ha ön szerint mára világossá vált, hogy nincs mitől félni, jó döntés volt a kapcsolatok szorosabbá fonása. Nyomjon 10-est, ha ön szerint súlyos hiba az orosz kapcsolat erősítése, és frusztrálja, hogy nincs mit tenni ellene.

6. Nyomulás az iskolákban

Az iskolák életébe több módon is belenyúlt a kormányzat az elmúlt 9 évben. Technikai központosítás a KLIK által, fideszes igazgatói kinevezések, állami tankönyvek, honvédelmi ismeretek és így tovább - a lépések a bírálók szerint egy vonalas fideszes oktatási-nevelési rendszert csináltak az iskolákból. Mások másképp látják. Kinek van igaza? 1, ha ön szerint javult az iskolák színvonala, egészségesebbek és okosabbak lesznek a gyerekek, minden más állítás hazugság. 10, ha ön szerint kommunista tempóval igazítják be az állam alá az oktatást.

7. Bevált-e a közmunkaprogram?

Amikor a közmunka ötlete felmerült, rögtön kemény bírálatok érték. Rabszolgakölcsönzés, röghöz kötés, parancsuralom, állami robot, ilyen gúnyelnevezezéseket kapott a modell. Később amiatt támadták a programot, hogy felesleges munkát végeztet az emberekkel, vagy kiderült, hogy egy-egy "élelmes" polgármester hasznot húzott a rendszerből. A másik oldalon viszont sok közmunkás azt mondta, nem érti, mi a gond, hiszen végre van munkája, a pénz pedig több mint a segély, vagy mint a semmi. Akkor nyomjon 1-est, ha úgy véli, felesleges volt előre kiabálni, mert a valóság megmutatta, hogy egy jó dolog. Akkor nyomjon 10-est, ha a közmunkaprogram Ön szerint továbbra is végtelenül rossz, megérdemli a támadásokat, és csak azért nincs napirenden, mert belefáradtak a bírálók.

8. Jó-e a hajléktalantörvény?

Nem is olyan régen iszonyatosan sok figyelmet kapott az a törvény- és alkotmánymódosítás, ami büntethetővé tette az "életvitelszerű közterületen élést". Élő közvetítésekben adtuk mi is a szabálysértési eljárásokat, naponta közöltük, hogy hány hajléktalant figyelmeztettek a rendőrök. Sokan embertelennek mondták a szigorítást, a hajléktalanügyi szakértők pedig arra figyelmeztettek, hogy mindez nem megoldás semmire, hiszen csak a belvárosból, a szemünk elől űzi kijjebb a homeless-eket, miközben a rendszerszintű probléma megmarad. Azt is mondták a bírálók, hogy a rendőröket túlterheli a szigorítás, nem tudnak a valódi feladataikra koncentrálni. A másik oldal pedig azzal érvelt, hogy mindenkinek joga van tiszta városokban élni, és nem lehet hagyni, hogy a hajléktalanok zavarják a járókelőket, összepiszkítsák, -büdösítsék a köztereket. Azóta a figyelem csitult, alig zargatják már a hajléktalanokat, ön pedig megszavazhatja, hogy felesleges volt-e a hangos kiabálás a jogszabály ellen. Szavazzon 1-essel, ha ma már úgy gondolja (vagy eleve úgy volt vele), hogy jó irány volt a szigorítás, ami a többséget védi. Szavazzon 10-essel, ha a szigorítás ön szerint embertelen, és lesújtó, hogy mennyire beletörődött az ország.

9. Mi a helyzet a Fallal a déli határon?

A nagy témák után kicsit mélyebbre megyünk, és olyan ügyek jönnek, amelyek az Orbán-ellenesek szerint az épülő diktatúra jelzőkövei. Kezdjük a fallal. Amikor Szijjártó Péter 2015 őszén bejelentette egy kormányülés szünetében, hogy Magyarország falat épít a bevándorlás/menekültek megfékezésére, sokan egyből új Vasfüggönyt, hidegháborút kiáltottak, mások azt mondták, aki a halál elől menekül, azt nem állítja meg egy szögesdrót sem. Aztán sorra jöttek a hírek arról, hogy a tranzitzónában milyen lehetetlenül bánnak az emberekkel, nem kapnak enni például, majd pedig a "bevándorlási különadót" találta ki a kormány a migrációt segítő civilek szívatására. A másik oldalon viszont az az érv, hogy miért lennénk kötelesek beengedni azokat, akik csak jobb életkörülményeket akarnak, nem kötelező idejönni, a szabályokat be kell tartani. Szavazzon 1-essel, ha ön szerint az élet és a történelem máris igazolta a Fideszt! 10-esre nyomjon, ha ön szerint továbbra is hihetetlen, hogy Európában újra kerítések állnak, a jobb életre vágyókat pedig direkt szívatják, és a problémákat igenis meg lehetne oldani emberségesen.

10. Rabszolgák leszünk?

Egészen friss ügy a túlóratörvény, vagy ahogy az ellenzék köreiben elhíresült, a "rabszolgatörvény". A lényege, hogy a korábbinál több túlórára van lehetőségük a munkavállalóknak. Persze az ördög nyilván a részletekben rejlik, például, hogy a túlórát kényszer miatt vállalja-e a dolgozó vagy sem, de ebben nem itt fogunk igazságot tenni. Ami nekünk érdekes, az az, hogy soha nem látott ellenkezés, tüntetéshullám, ellenzéki köztévéfoglalás és parlamenti balhé fogadta a tervezetet és annak megszavazását. Azóta mégis csend van, és arról sincs hír, hogy bármelyik munkahelyen ebből feszültség lenne. Szavazzon 1-essel, ha ön szerint világosan kiderült, hogy csak felfújt műbalhé volt az egész! Szavazzon 10-essel, ha ön szerint felháborító, hogy rabszolgává tették a magyar népet, és érthetetlen, miért nincsenek folyamatosan százezres tömegek az utcán.