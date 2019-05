Csak nevettek a kiszivárogtatott álfeladatsoron az érettségizők

A budapesti Deák Téri Evangélikus Gimnázium és az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium hétfőn érettségiző diákjai nem találták kifejezetten nehéznek a magyar írásbeli feladatait. Ez persze nem meglepő, hiszen mindkét iskola ott van az ország legjobbjai között az aktuális középiskolai rangsor szerint.

Ennek ellenére azt többen is kiemelték, hogy az írásbeli feladatainak megoldására szánt idő szűkös volt. A megkérdezett diákok egyet értettek abban, hogy a szövegértési és szövegalkotási feladatokat is tartalmazó első, 90 perces vizsgarész nehezebb volt, mint az elemzéses második.

A legtöbben a kétértelmű, szubjektíven értelmezhető kérdésekre panaszkodtak. Ez azért okozott nehézséget, mert az érettségit javító tanár értelmezésétől függhet, hogy megadja-e az adott válaszra a pontot.

– mondta a most érettségiző Győri János, a Deák Téri Gimnázium diákja. A trefortosok ehhez azt is hozzátették, hogy a szövegalkotásra szánt időből sokat elvett a kérdések kisilabizálása.

A szövegalkotási feladatban két téma között lehetett választani:

Ecsedi Zsófia, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium végzőse a műfaji kötöttségek miatt a hivatalos levélírást választotta. Azt mondta, szerinte ezt volt könnyebb megírni, mivel a feladat jobban be volt határolva, „nem nagyon kellett benne kreatívkodni, nincs meg benne az a veszély, hogy belezavarodsz az érvelésedbe”.

Nem olyan könnyű nyelvvizsgázni

A feliratos filmnézésről szóló feladathoz kapcsolódóan a hétfőn írásbelizők reagáltak arra is, hogy szerintük nehéz-e az iskolában megtanulni az idegennyelveket. 2020-tól ez már alapfeltétel lesz az egyetemi felvételihez. Bár az idén felvételizőket még nem érinti az új rendszer, mi több olyan érettségizővel is beszéltünk, akik már most két nyelvvizsgával rendelkeznek. Ők ezt mégsem tartják átlagos vagy elvárható teljesítménynek. Azt mondták: ők az élvonalba tartozó budapesti gimnáziumok tanulóiként könnyebben sajátíthatták el az idegen nyelveket.