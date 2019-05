Szerdán indul a fővárosi patkányirtás

Egy sima tavaszi előbújásnál nagyobb dráma lehet kibontakozóban Budapesten: vége a világszerte különlegesnek számító nagyvárosi patkánymentességnek. Nemrég a metrót is megbénította egy "kistestű emlős". Felelősséget senki nem vállal.

Másutt az első emeleti redőnyön csimpaszkodott, vagy egy klinikán rohangált. Másfél nap alatt több mint 130 olvasói levelet kaptunk patkányészlelésekről, ezeket térképre tettük. És időközben meglettek a részletes adatok is, amik szintén azt mutatják, hogy baj van.

Intenzív patkányirtás kezdődik szerdán Budapesten, írja a főpolgármesteri hivatal közleményében. Az irtást annak ellenére kezdik meg most, hogy alig pár napja Tarlós István főpolgármester azt mondta, nem hiszi el, hogy rendkívüli patkányhelyzet van, de mégids ad 650 milliós forintos pluszforrást patkányirtásra.

A munkák itt kezdődnek:

Déli pályaudvar, Szél Kálmán tér, Kelenföldi pályaudvar, Nyugati pályaudvar, Keleti pályaudvar, Hősök tere, Köki terminál, Kőbánya vasútállomás, Deák tér, Erzsébet tér, Vámház körúti Vásárcsarnok, Örs vezér tere.

Jövőhéten aztán folytatják az V., IX., XIII. kerület szennyvízcsatorna-rendszereivel, amikbe irtószert tesznek.

"A szakemberek minden kezelt pontot kétszer visszaellenőriznek, és amennyiben még a második ellenőrzéskor is patkány-előfordulást állapítanak meg, úgy a kezelést a felszínre is kiterjesztik. Fontos tudnivaló, hogy a szakemberek a lakásokba munka közben nem mennek be, a lakóépületek egyes részeit (pl. belső udvar, pince) azonban szükség esetén kezelniük kell", írják.

Az irtás a következő nyolc hónapban is folytatódik, további részleteket és helyszíneket később közölnek majd.

A közlemény végén hozzáteszik:

A Nemzeti Népegészségügyi Központ nyilatkozata szerint egészségügyi járványhelyzet (vészhelyzet) nincsen, ilyen megállapításra csak a Nemzeti Népegészségügyi Központ jogosult.

A budapesti patkányhelyzetről ebben a cikkben foglalkoztunk bővebben>>>.