Mégsem vesz olcsón házat a budakalászi fideszes képviselő fia

Máté István, a budakalászi önkormányzat vagyonhasznosítási bizottság fideszes elnökének fia egy 34 négyzetméteres, előkerttel és hátsó udvarral is rendelkező önkormányzati ingatlant vett volna az Omszki-tó mellett 8,7 millió forintért. A környéken azonban 10 millió alatt nem nagyon lehet lakást venni.

Máté István fia most mégsem írja alá az adásvételi szerződést, számolt be a Blikk, inkább megmarad bérlőnek. A politikus azt mondta, hogy bár a fia már sok pénzt elköltött a lakásra, nem akarja, hogy a dolog miatt apját támadják. Máté István korábban a Blikk kérdésére azt válaszolta, a lakás nem ér többet a megszabott árnál, mivel a házban korábban is hasonló áron adtak el ugyanilyen lakásokat, azonban egy, a környéket ismerő ingatlanos szerint a 8,7 millió forint nem reális ár, még ha az ingatlan rossz állapotban is van.