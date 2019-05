Repülőre tették volna az afgánokat, inkább visszamentek Szerbiába

Magyarország a Frontex légi kitoloncolási művelete keretében kedd délután 17 afgán kitoloncolását szervezte meg – írta szerdán közleményében a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal. Az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynökségnek akciójában Ausztria, Svédország és Bulgária is részt vett, a légi járaton összesen 39 fő kitoloncolására került sor.

Magyarországról 16 embert azért utasítottak ki, mert jogerősen elutasították menedékkérelmüket, egy afgán pedig hiába kapott korábban oltalmazotti strátuszt, embercsempészeten kapták, és a bíróság elítélte. A közlemény szerint a menedékkérők nem működtek együtt a hatósággal, azaz nem mentek vissza Szerbiába a röszkei tranzitzónából, a Nemzetközi Migrációs Szervezet által támogatott önkéntes hazatérési programban való részvételüket megtagadták.

A BMH közleményében állítja, hogy a menedékkérők Magyarországra érkezésüket megelőzően több, biztonságos harmadik országként elismert országban, köztük európai uniós tagállamban is jártak, ahol az ellátásuk - beleértve az egészségügyi ellátást is - biztosított volt, azonban nem várták meg ügyükben a menekültügyi hatóság döntését, illetőleg volt, ahol be sem nyújtották a menedékjog iránti kérelmüket.

A kitoloncolás végrehajtására vonatkozó határozat ismertetését követően azonban 11 afgán mégsem a járatra szállt fel, hanem közel hat órán át tartó belső vitát követően Szerbia irányában önként elhagyták Magyarország területét. Egy ötfős család pedig azért kerülhette el a kitoloncolást, mivel a Magyar Helsinki Bizottság sikeresen kérvényezte az Emberi Jogok Európai Bíróságánál a magyar bírósági határozat felfüggesztését. Az érintett család Ausztriában jogosult volt családegyesítésre, azonban az az erre vonatkozó kérelmét az érintett szülő visszavonta.