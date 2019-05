Ráugrott a Mi Hazánk egy trafikos támadásra, vonulást hirdetett

Egy a nyugalom megzavarására alkalmas videó kezdett el terjedni a Facebookon: ezen az látszik, ahogy egy férfi belép egy dohányboltba, majd nagyon durván, hátulról ököllel fejbe üt egy férfit, aki a pultnál áll, majd odamegy egy másikhoz, aki egy széken ül, és őt is többször megüti, majd kimegy. Az ATV azt írta, a férfi be volt drogozva.

Az esetnek a Bors ment utána, a lap azt írta, megkeresték a videó feltöltőjét, aki elmondta, az elkövető egy 22 éves Alex nevű fiatal, aki már korábban is bántalmazott embereket az utcán, ráadásul szintén súlyosan és minden ok nélkül. Akkor harmadmagával rontottak be egy üzletbe, majd kifelé jövet egyikük úgy megütött egy ott dohányzó férfit, hogy annak öt helyen tört el az állkapcsa.

A friss videóról még az derült ki, hogy miután a férfi elhagyta a dohányboltot, a szomszéd üzletbe is be akart menni, de annak ajtaját már bezárták előtte. A rendőrök már arra értek ki a helyszínre, hogy az ajtót rugdosta. A lapnak a rendőrség azt mondta, a férfi előzetesbe kerülhet, ugyanis indítványozták vele szemben a kényszerintézkedést. Kérdéseinket mi is elküldtük az esettel kapcsolatban a rendőrségnek. A törökszentmiklósi droghelyzetről egyébként korábban mi is írtunk többször is.

Cigányterror, Mi Hazánk és Betyársereg

Az esetre azonnal ráugrott a Mi Hazánk Mozgalom, amelynek gyakorlatilag fő programpontjai a cigányság köré rendeződnek, úgymint cigánybűnözés, a leginkább cigányokat érintő szegregált oktatás, és a legutóbbi, május elsejei nagy rendezvényükön a párt vezetői is az idő nagy részében csak arról beszéltek, hogy jön az új Trianon, a magyarok elmennek, a durván szaporodó cigányok pedig itt maradnak a nyakunkon. Ezen eset kapcsán már Caps Lock-os CIGÁNYTERRORRÓL írtak közleményükben, és Betyársereggel közös vonulásról Törökszentmiklóson.

Toroczkai László elnök a szerdai sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy felszólítják a polgármestert, az önkormányzatot és minden hatóságot, hogy tegyenek meg mindent, hogy Törökszentmiklóson „ezek az őrült bűnelkövetők rácsok mögé kerüljenek”, mivel elmondása szerint 2005-ben már két cigány család terrorizálta a települést, és azóta is „különböző cigány családok terrorizálják a helyi családokat”. Hozzátette, hogy ha a pártja kerül kormányra, akkor a szibériai bérrabtartással „szabadulnak meg” ezektől az „antiszociális, szociopata” személyektől. Végül május 21-én este 7-re erődemonstrációt hirdetett. A közleménnyel szemben itt már nem csak a Betyársereget említette, hanem partnerszervezetekről beszélt, ami lehet ugyebár a megmaradt MIÉP vagy éppen a megmaradt FkgP is.

A Toroczkai vezette párt legfőbb témái gyakorlatilag azok, amelyekkel a Jobbik annak idején leginkább a hírekbe került, és a ma meghirdetett törökszentmiklósi vonulással gyakorlatilag egy az egyben megidézik a Jobbik és a Magyar Gárda vonulgatásait. Akkor Gyöngyöspatán például egy helyi konfliktus miatt napokig gárdisták járőröztek, majd a Jobbik nagygyűlést tartott a falu főterén, hogy ezután kb. 2000 ember végigmasírozzon a cigánysoron. A felszólalók pedig a Jobbik volt és jelenlegi elnöke, Vona Gábor és Sneider Tamás voltak.

Akkor, 2011-ben Szijjártó Péter azt hangsúlyozta, hogy Magyarországon a rend fenntartása a rendőrség kötelessége, de egy évvel korábban Pintér Sándor belügyminiszter is azt mondta, az ilyen gárdaszerű félkatonai szervezeteket nem fogja eltűrni, majd a fent idézett gyöngyöspatai események után gyakorlatilag konkrét felkérést is kapott Pintér, hogy állítsa meg ezeket a szervezeteket. A szebb napokat látott Origo ebben a cikkében szedte össze akkor, milyen félkatonai szervezetekről is van szó. Ezek között ott volt a Betyársereg is.

Szükség lesz a seregekre

Hogy Toroczkai pártja a Betyársereggel tervezi a vonulását, nem túl meglepő, a Betyársereg alapítása is Toroczkai Lászlóhoz köthető, a Mi Hazánk elnöke kiáltványt is írt annak idején. Szerinte a Betyársereg felállítása azért volt fontos, „mert fel kell készülnünk arra az időre, amikor teljes anarchia lesz, s amikor a családunkat, vagyonunkat felfegyverzett hordákkal szemben kell megvédenünk” – írta. Ahogy azt is hogy „szükség lesz ilyen seregekre akkor is, amikor a dühös magyar tömegek élére kell állni”.

És bár 2015-ben volt egy kis konfliktus köztük, amikor korábbi cikkünk szerint a betyárok szerettek volna kicsit menekültekre vadászni Ásotthalom környékén, de Toroczkai akkor, tartva a botránytól, nem is ment velük találkozni, azok meg szerencsétlenek csak bolyongtak ott, miközben a rendőrök, távolról figyelve őket, nevettek rajtuk, de végül rendeződött a dolog. Ahogy az is, hogy Novák Előd még egy taslit is kapott a Betyársereg vezetőjétől, Tyirityán Zsolttól, amiért le akarták választani magukról a betyárokat. Aztán béke köttetett, Tyirityán az Indexnek 2015-ben úgy is fogalmazott, Vona Gábor a barátja. Végül ennek is az úgynevezett néppártosodás vetett véget, a Jobbik elindult a szélről befelé, és ez a betyároknak már sok volt, elváltak útjaik. Apró érdekesség: a Jobbik jelenlegi elnökének, Sneider Tamásnak a fiai a Betyársereg tagjai.

A Betyársereg egyébként nyíltan rasszista, az Indexnek Tyirityán úgy fogalmazott: „A Betyárseregnek nem lehet cigány tagja. Alapvetően van egy rassztudatunk. Ez nem ad rá lehetőséget, hogy más identitáshoz tartozó személy a Betyárseregbe kerüljön. Ez nem gyűlöletalapú kirekesztés, ez egyszerű szegregáció, amit vallunk. A cigányok menjenek a cigány önvédelmi szervezetekbe.”

Toroczkai május elsejei beszédében már hangsúlyozta, hogy vagy a Magyar Gárdát keltik újra életre, vagy egy ahhoz hasonló szervezetet hoznak majd létre. Novák Előd pedig a köztévében – ahová előszeretettel hívják meg a Mi Hazánkat – beszélt arról, hogy valahogy meg kell találni a módját, hogy ilyen szerveződés létrejöhessen, mert szerinte abszurd, ahogy a „tiltott prostitúció elé helyezték be a szabálysértési törvénybe azt a pontot, hogy aki a közbiztonság fenntartására irányuló tevékenységet végez, mondjuk járőrözést folytat az büntetendő”.

Pont egy jobbikos városban cigányterrorozik a Mi Hazánk

A vonulgató szervezet (Betyársereg), a település (Törökszentmiklós) és a helyi országgyűlési képviselő (a fideszes Boldog István) hármasa egyébként külön is érdekes.

Egyrészt Törökszentmiklós azon kevés települések közé tartozik Szolnok megyében, ahol nem fideszes polgármestert választottak. A Boldog István körzetébe tartozó 20 ezres várost 2014-ben a Jobbik vette el a Fidesztől: a jobbikos Markót Imre lett a polgármester. Boldog István szeret a hozzá tartozó településeiről büszkén posztolni átadott dolgokat, épülő utakat – valahogy Törökszentmiklósról általában kátyúk mellől posztol, mondván, sajnos a polgármester akadálya mindennek.

Másrészt tökéletesen jött a Jobbikot folyamatosan gyalázó Mi Hazánknak is, hogy egy olyan településen vonulgathatnak, és beszélhetnek cigányterrorról, ahol jobbikos városvezetés van évek óta. A legmagasabb magas labdák egyike.

Harmadrészt Boldog István, akinek évek óta megrendezett betyárételfőző fesztiválján mindig is a Magyar Gárda látta el a biztonsági szolgálatot, maga sincs rosszban a Betyársereggel. Erről árulkodott legalábbis az például, ahogy képviselői oldalára posztolt két éve, hogy meglátogatta a Betyársereg fekvenyomó versenyét. A képeken egyik kedvenc viseletét, bomberdzsekit viselő képviselő mindennel meg volt elégedve, büszkén jattolt a Betyársereg vezetőivel.