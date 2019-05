Drón miatt leállt a frankfurti reptér

Gatwick után Heathrow forgalmát is le kellett állítani, miután egy drónt észleltek.

Szűk egy órára leállították Európa egyik, és Németország legnagyobb repülőterét, Frankfurt am Main, mert a reptér közelében egy drónt észleltek, írja az Airportal.hu. Az induló és érkező forgalon leállítása két magyar gépet is érintett, a lap szerint két Budapestről induló gépnek is Frankfurt helyett „kitérő reptereken” kellett landolnia, a Lufthansa járat Nürnbergben, a Wizz Air Hahnban szállt le.

A leállásról nem sokkal nyolc előtt értesítették a nyilvánosságot, és fél kilenckor feloldották a korlátozást, a lap szerint a reptér forgalmában jelentős csúszások várhatók.