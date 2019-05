71 éves MSZP-s aktivistával dulakodott egy közteres

Ütéssel vádolja az MSZP egy óbudai aktivistája a párt kampánybuszát ellenőrző köztereset; az Indexhez eljuttatott videófelvételeken ütés egyértelműen kivehetően nem látszik, de dulakodás igen. Az aktivista már tanúskodott a rendőrségen, az Indexhez eljuttatott vallomás szerint azt állítva, az ütéstől hámsérülése nem keletkezett, de a foga azóta is mozog tőle.

Kiss László, az MSZP óbudai polgármester-jelöltjének elmondása szerint a párt kampánykisbusza a 3. kerületi Pethe Ferenc térnél várakozott, mivel az esőben a három aktivista nem tudott szórólapokat osztogatni. Egy közterület-felügyelő, aki Kiss elmondása szerint nem mutatkozott be és más adatot sem közölt, odalépett az autóhoz, és megkérdezte, van-e engedélyük.

Az aktivisták átadták neki az engedélyt, amit a közteres elvett, és azt mondta, telefonálnia kell a főnökének, mert a dokumentumon nem szerepel, az milyen helyszínre érvényes, mire az egyik aktivista megmutatta neki, hol található a lapon a kért információ, de a közteres ennek ellenére elvitte az engedélyt, hogy telefonáljon. Miután visszajött, közölte, az aktivistáknak távozniuk kell, amire azok nem voltak hajlandóak, és azt kérték, hívjanak rendőrt a vitás kérdéshez, majd visszakérték az engedélyt.

A közterület-felügyelő ezt megtagadta, és – Kiss László szavai szerint – „gyors lépésekkel távolodni kezdett” a kisbusztól. Az egyik aktivista utána futott, és továbbra is a dokumentumot kérte. Ekkor érkezett meg az eddig egy közeli boltban vásároló harmadik aktivista, egy 71 éves férfi, aki hallva a kiabálást, szintén a közteres elé lépett, és felszólította, hogy adja át az engedélyt. Kiss szerint ekkor a közteres ököllel arcon ütötte a férfit, ami az elmondása szerint látható több, azóta a rendőrség által is megtekintett közterületi kamera felvételén is, de az esetről az aktivisták is videót készítettek. Ezeket az Indexhez is eljuttatták: látszik rajtuk, hogy a közteres fenyegető mozdulatot tesz az aktivista felé, de hogy ez lökés, ütés vagy más mozdulat, az nem egyértelműen kivehető.

Eddigre már a rendőrség is megérkezett a helyszínre, akik azóta tanúként ki is hallgatták a megütött aktivistát. Kiss közölte az Indexszel: emellett feljelentést is tesznek majd, valamint mivel „egyértelműen jogszerűtlen és szakszerűtlen volt az eljárás”, elvárják, hogy az ügyet hivatalból is kivizsgálják, már csak azért is, hogy kiderüljön „hogy találhat egy közteres annyira fenyegetőnek egy 71 éves urat, hogy megüsse”.

Az ügyben megkerestük a rendőrséget, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.