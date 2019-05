Meggondolta magát, mégis akar tárgyalást a nagyecsedi gyilkos

Mindent beismert és lemondott a tárgyalás jogáról a nagyecsedi gyilkos, majd miután megtudta, hogy több mint 23 évet is kaphat, meggondolta magát - számolt be a sokkoló ügy tárgyalásáról az RTL Klub híradója.

A 30 éves Z. Sándor tavaly júniusban eltávozást kapott a börtönből, de nem tért oda vissza, hanem egy cipőfűzővel megfojtotta élettársát Nagyecseden. Egy nap bujkálás után fogták el a rendőrök egy lakatlan házban.

Az elítéltet nem zavarták a kamerák, hozzájárult, hogy megmutassák arcát.

Három éve volt rács mögött csalás miatt, és tavaly, amikor eltávozást kapott, hogy meglátogassa haldokló édesapját, nem tért vissza a börtönbe, hanem 19 éves élettársával találkozott, majd egy vita hevében megölte a lányt Nagyecsed közelében, egy erdő szélén. Az áldozat holttestét rokona találta meg.

Mint kiderült, amiatt dühödött fel a férfi a gyilkosság előtt, mert el akart szökni szerelmével, de a lány nem tartott vele. Azt mondta a tárgyaláson: "Nem tudom mi lett velem, nagyon összevitáztunk ezen, hogy miért az utolsó pillanatban szól, hogy én menjek vissza (a börtönbe), miért nem hamarabb mondta. Olyan hirtelen történt ez az egész, hogy még most sem tudom felfogni". Azt is elmondta, hogy amikor azt mondta neki a lány, hogy menjen vissza, arra gondolt, hogy van valakije a lánynak.

A tárgyaláson tettét nagyon megbánta, mindent elismert. Először elfogadta a vádakat, így a büntetést is, ezért ezen az előkészítő ülésen akár már ítélet is születhetett volna, de miután megtudta, hogy visszaeső bűnözőként akár 23 évet is kaphat emberölésért és fogolyszökésért, meggondolta magát.

"Így, hogy megtudtam, hogy 23 év a plafon, így nem szeretném elfogadni" - mondta.

Az ügy júniusban folytatódik rokonok és szakértők meghallgatásával.

A Blikk arról számolt be az ügy kapcsán, hogy a bíróság kizárta a rokonokat a tárgyalásról.