Az Európai Bizottság hivatalos közleményben is jelezte, hogy kamuzik a kormány

Az Európai Bizottság nem támadja a magyar családtámogatásokat - címmel adott ki közleményt a bizottság hivatalosan is, miután napok óta az a kormánykommunikáció, hogy de, ezt tették. Szombati cikkünkben már megírtuk, hogy kamuhírrel riogat a kormány, és a bizottság a kérdéseinkre tisztázta ezt a kérdést, de most hivatalosan is kiadták közleményben, hogy:

"A hétvégén több sajtóorgánumban megjelent az a téves értesülés, miszerint az Európai Bizottság megtámadta volna az ún. babaváró hitelprogramot, amelyet nemrég jelentett be a magyar kormány. Ezzel szemben a magyar hatóságok maguk kezdeményeztek egyeztetést az Európai Bizottsággal a hitelprogram kapcsán. A Bizottság a mai napig nem adott ki semmilyen hivatalos állásfoglalást a programról, és vizsgálatot sem indított ez ügyben.

Az állami támogatásra alkalmazandó EU-szabályok egyébként nem vonatkoznak a magánszemélyeknek adott támogatásokra, és nem kérdőjelezik meg a magyar kormány örvendetes családpolitikai céljait, hanem az uniós versenypolitika részeként a gazdasági szereplők közötti verseny torzulását hivatottak meggátolni."

Ahogy azt megírtuk, a Magyar Nemzet a szombati címlapját és egy államtitkár a hétvégéjét is feláldozta arra, hogy elhitesse: ha csúszik az új, elvileg gyermekvállalást ösztönző program, az azért lesz, mert a brüsszeli bürokraták megtámadták azt. És annak ellenére, hogy szombaton nekünk adott válaszaiban, illetve végül hivatalos közleményben is cáfolta a kormány állításait az Európai Bizottság, a vasárnapot Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azzal kezdte a rádióban, hogy Brüsszelnek a programmal kapcsolatban elsősorban versenyjogi felvetései vannak, de "valójában ez egy jogi köntösbe bújtatott támadás a magyar családtámogatási rendszer ellen" - idézi szavait az MTI.

