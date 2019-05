Betiltja a rendőrség Toroczkaiék vonulgatását Törökszentmiklóson

Toroczkaiék a törökszentmiklósi trafikos támadásra ugrottak rá, miután az eset, amiről videó is készült, nagy felháborodást keltett. A 22 éves, valószínűleg drogos férfi már korábban is bántalmazott súlyosan embereket az utcán ok és előzmények nélkül, legutóbb pedig egy dohányboltban ütött ököllel fejbe egy pultnál álló férfit, majd egy másikat is többször megütött.

A cigánybűnözés szajkózására alapozó politikát a Mi Hazánk részéről újra előhozó Toroczkai László szerdán aztán sajtótájékoztatót tartott, arról beszélt, hogy „különböző cigány családok terrorizálják a helyi családokat”, és hozzátette, hogy ha a pártja kerülne kormányra, ők szibériai bérrabtartással szabadulnak meg ezektől az „antiszociális, szociopata” személyektől. A cigánytémán kívül a helyszín is jól jött a Jobbikból kiszakadt, a fideszes médiában a Jobbik ütlegelésére használt Mi Hazánk vezetőjének, hiszen Törökszentmiklós jobbikos vezetésű település, ahol így azt lehetett mutatni, hogy a vezetés és a hatóságok nem tesznek meg mindent a közbiztonságért. Toroczkaiék azt is bejelentették, hogy júniusban új szervezetet hoznak létre, a céljuk állítólag a „nemzeti oldalon szétszórva lévő tagok” összefogása.

A politikai bejelentés utáni napon a rendőrség Karcagon elfogta a verekedő férfit, akit előzetes letartóztatásba helyeztek.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Toroczkai László

Most vasárnap azután a rendőrség azt is bejelentette, hogy nem engedélyezik Toroczkaiéknak a vonulást. A rendőrség részletes indoklásában a gyülekezési törvénynek arra a paragrafusára hivatkozik, mely alapján a gyűlés betiltható, ha „megalapozottan feltehető, hogy a gyűlés a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak vagy szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár”.

Figyelembe véve a Mi Hazánk Mozgalom elnökének nyilatkozatában tett önvédelmi szervezetre utaló kijelentését, valamint ugyanezen önvédelmi szervezet internetes honlapján megjelent felvonulásra történő felhívás alapján a rendezvényen szimpatizánsként és támogatóként megjelennek olyan csoportok, amelyek – figyelemmel annak előéletére, az önmaguk által képviselt felfogásra, nyilvánosan hirdetett, a társadalom egyes nemzeti, faji, etnikai csoportjaival szembeni nézeteire – joggal feltételezhető, hogy az kimondottan félelemkeltésre, a közösség egyes tagjai elleni erőszakra történő burkolt felhívást hordoz magában.

– írják.

A rendőrség indoklásában korábbi alkotmánybírósági határozatokra és a Magyar Gárdával kapcsolatos bírósági döntésekre is hivatkozik. Ezek szerint a vonulás mások alapvető jogainak sérelmét idézheti elő: „a vonulásos „erődemonstrációt mutató” rendezvény sértheti az emberi méltóságból következő általános személyiség jogot és a magánszféra védelméhez való jogot, mert a résztvevők oly módon nyilvánítanak véleményt más magánszemélyekkel szemben, hogy azok az érintett utcában lakó személyek nem tudják elkerülni a vonulásos rendezvényen elhangzó, őket hátrányosan érintő kijelentések végig hallgatását”.

A rendőrség a főtéren még engedélyezett volna egy tüntetést, a vonulást azonban nem, mert így „foglyul ejtett közönség” jöhet létre azzal, hogy „az elkövető oly módon nyilvánítja ki szélsőséges politikai meggyőződését, hagy a sértett csoporthoz tartozó személy kénytelen azt megfélemlítve végighallgatni, és nincs módja kitérni a közlés elől”. Ez a rendőrség álláspontja szerint az alkalmas általános személyiség jog és a magánszféra védelméhez való jog megsértésére. Mivel Toroczkaiék nem fogadták el a rendőrség javaslatát az útvonal korlátozására, ezért a demonstrációt teljesen betiltották. A döntés ellen fellebbezni nem lehet, de bíróságon megtámadható.