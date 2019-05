Falun is lehet jótékonysági est, ha valaki elég elkötelezett

Darány egy picike falu Szigetvár után, nem messze a horvát határtól. 2019-ben egy helyi nyugdíjas asszony, Butor Józsefné Katalin volt a Jószolgálat-díj közönségszavazásának egyik jelöltje, miután a környezete úgy érezte, amit a faluban élőkért ért tesz, azért minden elismerést megérdemel.

Katalin a településen végzett önkéntes szociális munkájával vívta ki a helyiek tiszteletét. Bár néhány százalékkal végül lemaradt a győzelemről. A munkája azt mutatja, hogy egy kistelepülésen, icipici dolgokkal, pusztán önzetlen lelkesedéssel is lehet másokon segíteni és el lehet érni változást.

Amikor először felhívtam, nem is nagyon tudta hova tenni az érdeklődésünket: éppen szervezésben volt, hogy pártfogoltjának, egy 7 éves leukémiás kislánynak, Szász Lillának jótékonysági estet szervezzen a településen.

Egy áprilisi estén, a jótékonysági est megnyitója előtt nem sokkál érkeztünk Darányba, ahol a művelődési házban gyűjtöttek a kislány és családja javára. Lilla visszaeső beteg, ezért heti két-háromszor Budapestre vagy Pécsre kell mennie kemoterápiára. Éppen emiatt nem is tudott részt venni az eseményen, folyamatos rosszulléttel küzd, és a szülei sincsenek olyan lelkiállapotban, hogy kicsit kieresszenek, és részt vegyenek az eseményen.

Mások viszont készek rá, és tudják, szükség van a jótékonysági estre. Katalin szerint így sikerült is kilencven jegyet eladniuk.

A darányi művelődési ház tökéletesen adta vissza a Tűz van babám hangulatát, az enteriőr csodás volt, ráadásul sikerült négy szuper fellépőt is meghívni az eseményre. Először a Balaton Hangja 3. helyezet t Gara Bella, a közeli nagyatádról Zalatnay Cinitől, Vincze Lillától és Christina Aguilerától énekelt, majd Pécsről Mr. Wrong Fess és a crew-ja adott elő az idősebb falusi környezetre targetált hiphop számokat, aztán a "barcsi kislány" Bodrogi Beáta következett, akit a mulatós zene kiskirálya, Kiss Dániel követett.

A kilencven jegy mellett sikerült több száz sorsjegyet is értékesíteni. Pécsről és Barcsról is érkeztek felajánlások a műkörmöstől, pizzérián át tetoválókig sokan megmozdultak.

A család hat éve költözött a faluba, és nagyon zárkózottak, mondta az asszony. Katalin motivációi annál inkább érthetőek, mert mint mondta, a nővére is rákos, így teljesen át tudja érezni a család helyzetét.

Lilla 4 éves kora óta beteg, szülei nem is tudnak dolgozni, mert a kislány folyamatos felügyeletet és szállítást igényel, ezért az anyagi helyzetükön is próbálnak segíteni, mondta Katalin, aki reggel óta pakolt, és nem sokkal az est kezdete előtt tudott csak átöltözni. Azt mondta, a család kap tartós élelmiszert, tisztitószereket, ez utóbbira nagy szükségük is van, hiszen a kislánynak steril környezetre van szüksége.

Szerencsére néha sikerült máshonnan is pénzt is gyűjteniük, például a magyar válogatott kapusa, Gulácsi Péter is felajánlotta a mezét , amire a Vaterán lehetett licitálni a hónap végéig. A pénzt a család kapta.

Katalin lánya Németországban dolgozik. Azt mondta, amikor a Facebookra kitette a hirdetést, a lánya kollégái is összedobtak néhány tízezer forintnyi eurót a családnak. Ezt a kislány egy német nyelvű felirattal köszönte meg.

„Örülök, hogy ennyi jó ember segít nekünk, pedig ebben a világban, főleg Darány környékén nagy a szegénység. Nekem meg ez az életem, nyugdíjas vagyok, ráérek”, mondta Katalin.

Az asszony szeretné a jótékonykodásba bevonni a fiatalokat is, ezért hívott többeket, hogy megtanulják tőle a szociális segítség csínját bínját, a „szeretetet, segítséget".

Nemcsak Lilla családján, de több nyugdíjasnak is segít, pályázatokat ír, amit aztán a falu polgármestere is átnéz. Nem is tagadja, hogy nagyon elégedett a polgármesterrel, néha kampányol is neki.

A megnyitóbeszédre nagyon készült, az est előtt elárulta, nem szeretné elsírni magát, miközben beszél. Ez végül nem jött össze, a kislány története nem olyan, hogy elfogódottság nélkül beszélni lehessen róla. Szombat este Butorné szerint 2-300 ezer forintot gyűjtöttek.

(Borítókép: A rákbeteg Lilla portréja kifüggesztve a darányi művelődési házban. Butor Józsefné Katalin szervezett jótékonysági estet a beteg kislány és családja megsegítésére. Fotó: Huszti István/Index)