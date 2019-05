A rendőri tiltás ellenére vonulnak Toroczkaiék

Mindenképpen megtartjuk a demonstrációnkat Törökszentmiklóson

– írta Toroczkai László, a a Mi Hazánk Mozgalom vezetője a Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy a bírósághoz fordulnak a tiltás miatt.

Mint arról beszámoltunk, a rendőrség vasárnapi határozatában megtiltotta Toroczkaiéknak, hogy Törökszentmiklóson felvonuljanak a „cigánybűnözés” ellen. A rendőrség szerint joggal feltételezhető, hogy a Mi Hazánk Mozgalom vonulása „kimondottan félelemkeltésre, a közösség egyes tagjai elleni erőszakra történő burkolt felhívást hordoz magában”.

Toroczkaiék a törökszentmiklósi trafikos támadásra ugrottak rá, miután az eset, amiről videó is készült, nagy felháborodást keltett. A 22 éves, valószínűleg drogos férfi már korábban is bántalmazott súlyosan embereket az utcán ok és előzmények nélkül, legutóbb pedig egy dohányboltban ütött ököllel fejbe egy pultnál álló férfit, majd egy másikat is többször megütött.