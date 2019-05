Toroczkai Nemzeti Légió néven támasztja fel a Magyar Gárdát

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke sajtótájékoztatón mutatta be "új honvédelmi szervezetüket", azaz a legújabb kori gárdát, a

Nemzeti Légiót

a Mi Hazánk központjában.

Azt mondta, az MSZP megpróbálta betiltani az egykor 12 ezer tagot számláló Magyar Gárdát, pedig a magyarságnak számos oka van az önvédelemre. Az "aljas munkát" a Fidesz folytatta, a Jobbik pedig elárulta a Magyar Gárdát, ezért most a Mi Hazánk folytatja a hagyományt. Új alapokon szerveződnek, nem a Magyar Gárda jogutódjai, de szeretnék azt az eszmeiséget, önzetlenséget továbbvinni.

Június 1-én Szegeden fognak megalakulni hivatalosan, de egyesületi formában már elindították a szervezet bejegyzését. Toroczkai azt mondta, azért Szeged, mert most lesz a 100. évfordulója a Nemzeti Hadsereg megalapításának, amikor Horthy bevonulásával "megtisztították Budapestet a kommunizmustól". Jogászokkal készülnek arra, hogy mint a gárdánál, majd be akarják tiltani ezt is, de nem akarta elárulni hogy ez pontosan mit takar.

Fel fognak vonulni Törökszentmiklóson "a tisztességes, becsületes emberek védelmében", de feladata lesz a Nemzeti Légiónak, illetve az ezen belül megalakuló "nemzetvédelmi tagozatnak", hogy honvédelmi ismereteket adjon át, hagyományőrző tevékenységet folytasson, és a kilakoltatott embereket is védeni fogják, meg fognak jelenni a törvénysértő(nek tartott) kilakoltatásoknál. Katasztrófahelyzetekben, például árvizeknél is segíteni fognak, ott lesznek majd az ilyen munkálatoknál.

Bemutatott pár embert is, régi Magyar Gárdistákat, egy egykor a francia idegenlégióban szolgáló férfit, és egy "Farkasok" tagot. Azt is mondta, hogy a Betyársereggel működnek majd együtt. Ernyőszervezet akarnak lenni, begyűjteni már mukodo szervezeteket. Az alapszabályuk ki is mondja, hogy több szervezet tagja is lehet bárki. A Magyar Gárdára esküt tevők megmaradhatnak gárdistának, de csatlakozhatnak hozzájuk is, a szervezetek vezetőivel felveszik majd a kapcsolatot.

"Szeretnénk a Magyar Gárda gerincét felhasználni, és a kiüresedett sorokat újra feltölteni", fogalmazott a sajtótájékoztatón az egyik leendő tag, Dorogi György. Szerinte a hadsereg "nem biztos, hogy képes megvédeni az országot, a rendőrség szerepét sem tudjuk pontosan behatárolni". Elárulta azt is, hogy a jelentkezésnel felmérés lesz. tagdíjat is szednek majd, és a tagok maguk veszik a felszerelést.

Toroczkai azt mondta, hogy Törökszentmiklóson formailag még nem lesz ott ez a légió, hiszen elsején alakul meg hivatalosan. De mindenképp mennek vonulni, egyeztetnek a rendőrökkel, például alternatív útvonalakat adtak be.

A politikus már a május elsejei majálison is arról beszélt, hogy ne lepődjön meg senki, ha ilyesmi szervezet jön létre, a témát azonban felgyorsította, hogy Törökszentmiklóson egy - valószínűleg bedrogozott - férfi brutálisan megvert néhány embert, ami után a Mi Hazánk azt találta ki, hogy szimpatizánsaival végigvonul a településen . Toroczkai most erről azt mondta, hiába a jogi ellehetlenítési kísérletek, akkor is végrehajtják ezt a vonulást majd

Fotó: Bődey János

A cigánybűnözés szajkózására alapozó politikát a Mi Hazánk részéről újra előhozó Toroczkai László néhány nappal ezelőtt Törökszentmiklóst illetően arról beszélt, hogy „különböző cigány családok terrorizálják a helyi családokat”, és hozzátette, hogy ha a pártja kerülne kormányra, ők szibériai bérrabtartással szabadulnak meg ezektől az „antiszociális, szociopata” személyektől. A cigánytémán kívül a helyszín is jól jött a Jobbikból kiszakadt, a fideszes médiában a Jobbik ütlegelésére használt Mi Hazánk vezetőjének, hiszen Törökszentmiklós jobbikos vezetésű település, ahol így azt lehetett mutatni, hogy a vezetés és a hatóságok nem tesznek meg mindent a közbiztonságért.

Toroczkaiék azt is bejelentették, hogy júniusban új szervezetet hoznak létre, ez lett most bemutatva.

A politikai bejelentés utáni napon a rendőrség egyébként Karcagon elfogta a verekedő férfit, akit előzetes letartóztatásba helyeztek. A vonulást pedig a rendőrség végül nem engedélyezte. A rendőrség szerint joggal feltételezhető, hogy a Mi Hazánk Mozgalom vonulása „kimondottan félelemkeltésre, a közösség egyes tagjai elleni erőszakra történő burkolt felhívást hordoz magában”. "Mindenképpen megtartjuk a demonstrációnkat Törökszentmiklóson" – írta Toroczkai László, a a Mi Hazánk Mozgalom vezetője a Facebook-oldalán erre, hozzátéve, hogy a bírósághoz fordulnak a tiltás miatt.