Halálos fenyegetések és belháború a kecskeméti Waldorfban

Mindezt egy harcias szülőről állítja a kecskeméti Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület elnöke, Lévai Zoltán, korábbi MDF-es politikus. Az általa vezetett szervezet a fenntartója a Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Iskolának, az egyesület az intézményt működtető három pillér egyike a szülők és a tanárok mellett (a Waldorf-iskolák működési struktúrájáról jobboldali keretesünkben olvashatnak).

A működési modell

A Waldorf-iskolák működésének három kulcsszereplője van: a fenntartó egyesület, a pedagógiai testület és a szülői szervezet. Ezek együttműködnek, az egyesület biztosítja a gazdasági, jogi működést, míg a tanárok felelnek az oktatói munkáért. A szülők az állami és egyházi iskoláknál jóval nagyobb mértékben részesei az intézmény mindennapi működésének, ők is beléphetnek a fenntartó egyesületbe, amelynek közgyűlésén szavazatok útján hoznak döntéseket, határozatokat. Az iskola tanárai is tagjai lehetnek a fenntartónak, sőt, a pedagógusok gyakran szülők is egyúttal, akiknek gyermekei az adott iskolába járnak. A fenntartó és a pedagógiai testület jogköreit és feladatait egy közös megállapodás határozza meg, amely magában foglalja, hogy a fenntartó nevezi ki az iskola igazgatóját a tanárok ajánlására, viszont a pedagógusok önállóan dönthetnek arról, milyen tanárt szeretnének felvenni az iskolába, vagy épp kit szeretnének elbocsátani.