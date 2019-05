Klímaváltozási vészhelyzetet hirdetne Magyarországon az LMP

Éghajlatváltozási vészhelyzet kihirdetését követeli az LMP, a párt frakciója az Országgyűlés elé terjesztett egy erről szóló határozatot, jelentette be Schmuck Erzsébet, a párt frakcióvezető-helyettese csütörtökön Szolnokon. Az MTI tudósítása szerint Schmuck fontosnak nevezte azt is, hogy ne csak klímavédelmi stratégia legyen Magyarországon, „ami félő, hogy a fiókba kerül”, hanem klímatörvény is, amely a törvény erejénél fogva tűzi ki a feladatokat, biztosítja hozzá a megfelelő eszközöket és a költségvetési forrásokat.

Magyarországot az éghajlatváltozás komolyan érinti: az aszály miatti terméskiesés miatt az árak megemelkedtek már az elmúlt évben, idén pedig további áremelkedések várhatók, mondta.

A politikus beszélt arról is, hogy a kormány a napenergiára adót vetett ki, miközben főleg a biomasszát támogatja. Véleménye szerint ez azért nem szerencsés, mert világviszonylatban a termőföldek termékenysége 23 százalékkal csökken és ez komoly veszélyt jelent. Schmuck az európai parlamenti (EP) kampányra tekintettel arról beszélt, olyan európai parlamentet akarnak, amelyben nagyon sok „zöld” képviselő van, akik képesek kikényszeríteni azokat a döntéseket a politikusoktól, amelyek meg tudják fékezni a klímaváltozás gyorsaságát.