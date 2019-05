Megállapította a rendőrség Lovasi András felelősségét az autóbalesetében

Megállapította a rendőrség, hogy Lovasi András hibájából történt a közismert zenész közúti balesete. Még március 27-én, szerda délután történt, hogy egy rendőrautó és egy személyautó ütközött össze a Dózsa György út és a Damjanich utca kereszteződésénél, majd egy harmadik autó is nekiütközött a rendőrautónak, a balesetben két személy megsérült.

Már a baleset után hamar híre ment, hogy Lovasi okozta a balesetet, és az is kiderült, hogy a Kispál és a Borz egykori énekese már a helyszínen bocsánatot kért minden érintettől. Megírtuk azt is, Lovasi szintén egy Facebook-posztban reagált a baleset hírére , elismerve, hogy ő is részese volt annak .

Lovasi most azt írja, a múlt hét végén lezárult a vizsgálati szakasz, a bizonyítékok alapján számára is egyértelműen kiderült, hogy a baleset okozója ő volt, a felelősségét elismerte vallomásában is. Úgy fogalmaz:

Mint a rendőrségen elmondták , innentől az ügyészségen múlik a folytatás. Még egyszer itt is elnézést kérek a baleset elszenvedőitől. Jó hír a bajban, amit okoztam, hogy az orvosok szerint sérüléseik , bár nyolc napon túl gyógyulóak, nem maradandóak. Köszönöm a figyelmet!