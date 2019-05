Egymilliárdnál is többet költenek a vadászati világkiállítás reklámozására

Egymilliárd forintnál is többet költhetnek a budapesti vadászati kiállítás tervezésének reklámozására, szúrta ki az idevágó közbeszerzési előkészületeket a 24.hu. Februárban írtunk arról, hogy a december óta Kovács Zoltán volt kormányszóvivő, jelenlegi nemzetközi kommunikációs államtitkár által kormánybiztosként felügyelt projekt még mindig csak a tervezés tervezésének szakaszában van, de máris kaotikus a költségvetése, miközben a vadászati csúcsesemény címén szisztematikusan csoportosítja át az adóforintokat a kormány.

Ennek legújabb fejezeteként a kiállítás és a kapcsolódó rendezvénysorozat előkészítésével összefüggő kommunikációs feladatokra várhatóan több mint egymilliárd forintot költenek el.

A 24.hu szerint legalábbis vadászati világkiállítás kommunikációs feladataira a nyertes ajánlatot – nettó 1,027 milliárd forintos vállalási árral – a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. konzorciuma adta be a Rogán Antal-féle Nemzeti Kommunikációs Hivatalnak. Ugyan még csak az ajánlatok bírálatáról készült összegzés férhető hozzá, de biztosra vehető a győzelem, más ajánlattevő ugyanis nem volt, csak a kormány sokmilliárdos plakátkampányait is vivő, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó duó.

Az összegzésből az nem derül ki, hogy a munka mekkora részét végzi a két kommunikációs cég, de jelezték, hogy alvállalkozókat vesznek majd igénybe kutatási feladatok, minőségmenedzsment, PR ügynökségi szolgáltatások, rendezvényszervezési feladatok, médiatervezés és vásárlás esetében. A bedolgozóként megjelölt három alvállalkozó, mint a portál írta:

a Kód Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet Kft.,

a p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft., valamint

a Századvég Politikai Iskola Alapítvány.

Mindebből az következik, hogy a hivatalos nevén Egy a természettel Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás kapcsán korábban felmerült, összességében több mint 50 milliárdos közpénz-költési tervek egyáltalán nem elrugaszkodottak a valóságtól.