Hahó, lottósok, figyelem, itt vannak az ötös számai!

Ezen a héten sem marad el a szokásos adrenalinfröccs, ismét véletlenszerű kiválasztásra kerül öt szám, öt szám, ami milliókat érdekel. Nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy az én zsebemben is ott lapul egy szelvény, de meg sem merem nézni, amíg nem írom meg ezt a cikket, hiszen még ha nyertem is, akkor is joguk van tudni önöknek is az e heti nyerőszámokat.

Íme:

1, 15, 25, 46, 63

82 578 ember talált el két számot, ők 1 480 forintot nyertek.

3 069 ember talált el három számot, ők 18 200 forintot nyertek.

35 ember talált el négy számot, ők 1 496 290 forintot nyertek.

Öttalálatos szelvény ezen a héten nem volt.

Update: Nekem egy találatom sem volt.