A Jobbik vizsgálóbizottságot állítana fel a Strache-botrány magyar szálainak feltárására

Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Jobbik annak feltárására: vannak-e magyar vonatkozásai a Strache-ügynek, írja az MTI. A párt azt is szeretné, ha a nemzetbiztonsági bizottság is a lehető leghamarabb összeülne az ügy miatt.

Szilágyi György vasárnapi sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogy Orbán Viktor miniszterelnök májusban találkozott az osztrák politikussal. Az ügyet a képviselő úgy jellemezte: Heinz-Christian Strache saját magát buktatta le, "és így Orbán Viktort is", hiszen egy

"korrupciós, oligarchás megbeszélésen Strache magyar mintára állíttatta volna az Osztrák Szabadságpárt szolgálatába Ausztria legnagyobb bulvárlapját".

Amibe az osztrák politikus belebukott, Magyarországon egy működő rendszer - fogalmazott -, ennek pedig nálunk is kell, hogy legyen következménye. Feltette a kérdést, a magyar rendszer kiépítésében is voltak orosz közreműködők? Közrejátszhatott-e a kormányhoz közeli médiabirodalom kiépítésében a Paks II. szerződés vagy az orosz kémbank Magyarországra telepítése?A politikus szerint a bizottságoknak arra is választ kell adni: az oroszok strómanja-e Heinrich Pecina, akivel Orbán Viktor is tárgyalt, és aki több országos lapot is felvásárolt?

Ahogy azt megírtuk, médiabefolyás megszerzésében bízott Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár, az FPÖ párt első embere, amikor óvatlanul súlyos korrupciós viszonyokról mesélt és állami segítséget ígért magukat orosz oligarcháknak kiadó csalóknak. A 2017-es rejtett kamerás felvételről ugyan egyelőre még nem lehet tudni, hogy ki és miért készítette, vélhetően eleve csőbe akarták húzni a politikust. Sikerült, Strache már le is mondott. Sőt, Sebastian Kurz, osztrák kancellár azt is bejelentette, vége a kormánykoalíciónak, előrehozott választások jönnek Ausztriában, valószínűleg szeptember elején.

A magyar szál pedig, amire a jobbikos politikus utal az, hogy a nyilvánosságra hozott videóban az osztrák alkancellár azt magyarázza az általa orosz milliárdosoknak vélt embereknek, hogyan lehetne felvásárolni és az ő pártjának szolgálatába állítani a legnagyobb osztrák bulvárlapot. Ehhez ráadásul ugyanazt az embert ajánlja, aki a Népszabadságot is bezárta. Az osztrák politikus azt mondja:

„Heinrich Pecina egy olyan befektető, aki az elmúlt 15 évben minden magyar lapot megvett és előkészített Orbánnak”.

Orbán Viktor szövetségi rendszere összeomlani látszik - jelentette ki Szilágyi György a sajtótájékoztatón, majd hozzátette, nem engedhető meg, hogy a Fidesz a vesztes oldalra vezesse az országot az európai politikában.

(Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP)