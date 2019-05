A jövő hét közepéig marad az esős idő

Ha a szombati meleg és napsütés után fellelkesült volna, hogy most már tényleg itt a tavasz, akkor sajnos el kell rontsuk a kedvét, ugyanis az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdáig esni fog az eső, és legfeljebb csak elvétve fog kisütni a nap.

Vasárnap délelőtt északon, napközben máshol is lehet záporeső, néhol zivatar. Délutántól egyre többfelé várható zápor, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között valószínű. Késő estére 15, 20 fok közé hűl le a levegő.

Hétfőn napközben a sok gomolyfelhő mellett akár hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, de továbbra is kell számítani ismétlődő záporokra, zivatarra, nagyobb eséllyel a délután során. A déli, délnyugati szél erős lesz, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul.

Kedden napközben záporokra, zivatarra is készülni kell. A délnyugati szél nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között lesz.

Szerdán éjszaka még sokfelé, majd napközben már inkább csak a keleti, északkeleti tájakon számíthatunk felhős, csapadékos időre. Máshol a sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, ezekből viszont számottevő csapadékra nem kell készülni. Az északnyugatira forduló szél több helyen megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.

Csütörtökön elszórt záporokra inkább csak az Alföldön van esély, ott viszont már éjszaka, hajnalban is eshet, pénteken viszont nem lesz eső és napos időre lehet számítani az egész országban.