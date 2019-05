Ha ez illiberálisnak számít, akkor illiberális vagyok

“Nagyon sokszor mondtam, hogy agyonlőném Gyurcsány Ferencet” - nyilatkozta még évekkel ezelőtt. Orbán Viktorral mik a tervei?

Hosszú évekkel ezelőtt arról beszéltem a Magyar Sziget egyik programján, ami ugye kötetlenebb, mint mondjuk egy parlamenti ülés, hogy ne legyünk álszentek, tudjuk, hogy a magyar emberek egy kocsmában vagy baráti körben hogyan beszélnek Magyarország miniszterelnökéről, Gyurcsány Ferencről. Bár egyébként ugyanebben a beszélgetésben Orbán Viktorról is hasonlót mondtam. Nem azt, hogy lelőném, hanem arról volt szó, hogy szűk körben hogyan beszélnek az emberek a miniszterelnökökről. Mindazonáltal valóban azt gondolom, ha Gyurcsánytól sikerült volna megmenteni a közéletet, akkor sokkal jobb lenne a helyzet ma is, de főleg akkor, amikor ezt mondtam.

Orbán Viktor egy egészen más pozíciót tölt be az emberek szemében. Ő egy megosztó személyiség, míg Gyurcsányt a túlnyomó többség elutasítja. Orbánnak viszont van egy néhány milliós, nagyon fanatikus hívekből álló közönsége. Akik gyűlölik, azok hasonló stílusban beszélnek róla, a lelövéséről ábrándozva. De szerintem sokkal érdekesebb téma, hogy a balliberális ellenzék egy kocsmai stílusban, trágár jelszó alatt egyesült, de nem tudni, milyen elvek mellett.

2006-ban azért ostromolták meg a köztévét, mert Gyurcsány Ferenc hazudott. Mit gondol arról, hazudott-e az elmúlt 9 évben Orbán Viktor legalább akkorát, mint anno Gyurcsány, és ha igen, miért nem estek neki a köztévé székházának?

Az őszödi beszéd egy casus belli volt. Akkor egy nyíltan nemzetellenes kormány volt, gondoljunk csak a magyarellenes népszavazási kampányra. Engem valójában nem az őszödi beszéd zaklatott fel ennyire, hanem azt gondoltam, hogy a magyar népnek jobb lenne, ha 2010-ig nem töltené ki a hatalmát Gyurcsány.

Az Orbán-rezsimnek nem kell attól tartania, hogy megrohamozzák a székházat?

Nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Ez mindig a történelmi helyzettől függ. A Fidesz-kormány már olyan sokféle arcát mutatta a magyar népnek, volt liberális, semmilyen, most olyan intézkedései is vannak, amiket tudok támogatni, ilyen például a déli határ védelme. Ha a Fidesz egy újabb fordulatot vesz és azt látom, hogy olyan károkat okoz a magyar népnek, ami tarthatatlan, azt nem tudom megmondani, hogy akkor hogyan reagálok, bár nem is az én reakcióm a döntő, hanem, hogy lesz-e olyan történelmi helyzet, mint 2006-ban.

Ezek szerint most tarthatóak a károk?

Nem 2006 van. Ráadásul jelenleg egy párt elnöke vagyok. Megváltozott a közhangulat is. Nincs forradalmi hangulat, hiába erőlteti ezt néhány ellenzéki párt, például a Momentum, ezért végződött szánalmas jelenetekkel több jelenlegi ellenzéki megmozdulás is.

Érdekes látni, hogy a Mi Hazánk mintha nem is a Fidesz ellenzéke lenne. Kegyesen bánik a pártjával a kormánysajtó.

Nem érzem, hogy kegyesen bánnak velünk. Mi kormányt is akarunk váltani és ellenzéket is akarunk váltani. Nem vagyunk hajlandóak elfogadni ezt a kétosztatú politikai rendszert. Nem akarunk beállni sem a Fidesz csapatába, sem ebbe a most már egyesült balliberális tömbbe. Az a narratíva, hogy minket a Fidesz tol, és amit most Ön is mond, a balliberális ellenzék tudatos narratívája, a Jobbikból és az MSZP-ből hallani ezt leginkább. Ez egy tudatos kommunikáció. A Fidesz médiájának értelemszerűen tetszik, hogy a Jobbik kettészakadt, ahogy az is, hogy a Mi Hazánk Mozgalom és a Jobbik között konfliktus van. A kormánysajtó a Fidesz jól felfogott érdekében ezt a helyzetet kihasználta. De én belülről láttam azt, ami a Jobbikban történt. A Jobbikot nem a Fidesz verte szét, hanem Vona Gábor, Szabó Gábor pártigazgató és a köreik. Valószínűleg egy év múlva a Mi Hazánk erősebb lesz, mint a Jobbik, de a Jobbikot maga a Jobbik intézte el, nem a Fidesz.

Azzal a narratívával sem ért egyet, hogy a Fidesznek nagyon jó volt a régebbi Jobbik? Ha külföldről bírálták az Orbán-kormányt, akkor a kormány mondhatta: “ha minket kilőttök, győz a Jobbik, győznek a szélsőségesek, ezt akarjátok?” Ráadásul tesztelhette a szélsőségesebb, radikálisabb intézkedéseket is, a Jobbik volt a Fidesz lakmuszpapírja. Ez azért elég kényelmes és biztonságos ellenzéki pozíció volt a régi Jobbik számára. Amikor Vona elindult a néppártosodási irányba, már veszélyt jelentett a Fidesznek, hiszen felrúgta ezt a hallgatólagos megnemtámadási egyezményt. Ezért a kormánypárt támadni kezdte a Jobbikot.

Szerintem nagyon rossz ez a megközelítés. Én nem hiszek ebben. A Jobbik ugyanaz a húsz százalékos párt volt Vona Gábor lemondásáig, mint amilyennek mi korábban, 2010 előtt belőttük, gyakorlatilag a semmiből. Nem tudott erősödni. A Jobbik bukása nem azért történt, mert Vona Gábort karaktergyilkolta a kormánypropaganda. Ezt sokan túlértékelik. Szerintem, akit a Fidesz-média ilyen alpári módon támad, az csak népszerűbb lesz. Vona nem azért bukott meg, mert időnként homoszexuálisnak, időnként pedig nácinak mutatta be a Fidesz-média. A magyar emberek már immunissá váltak a különböző jelzőkre, a nácira, fasisztára különösképpen. Egy dolog lett volna fontos: a hitelesség, a következetesség. A Jobbik nem volt következetes, ergo hiteltelenné vált Vona vezetése alatt. Ebbe buktak bele.

Tényleg komolyan gondolja, hogy a régi Jobbikkal le lehetett volna győzni a Fideszt?

Igen. Én 23 éve hallgatom azt, hogy igaza van a Toroczkainak, de az ő programjával nem lehet választást nyerni. Miközben a Fidesz most már semmi mással nem tud választást nyerni, csak az én ötletemmel: a kerítéssel és a migrációval. Ásotthalom polgármestereként 2014 januárjától küzdöttem a migráció ellen, de 2015 nyaráig a kormányt ez a téma nem érdekelte. Ezért számomra nem hiteles a Fidesz. Én nem is politizálnék akkor, ha nem a status quót akarnám megváltoztatni. A Fidesz nem egy örökéletű történet. A Fidesz vezetői humanoid lények. Ön szerint Orbán Viktor nélkül a Fidesz választást tudna nyerni?

Arra gondol, hogy ha Orbán valamikor majd lelép, akkor jön majd el a Mi Hazánk Mozgalom ideje?

Gondoljuk csak végig, hogy a mai napig ki a potens erő a jobboldalon, a nemzeti oldalon. Egy vákuum van.

És ezek szerint ezt a vákuumot az ön pártja tölti be.

Igen.

Azt mondja, hogy nem hiteles a Jobbik. De hiszen Ön is a Jobbik mellett állt, csak azután hagyta ott, hogy a választás után padlóra kerültek. Ha tudta, hogy a Jobbik nem hiteles, akkor miért várt ennyi ideig? Ezzel a saját szavazóit is becsapta, nem?

Ez nem igaz. Én 2016 májusában lettem a Jobbik alelnöke Vona Gábor felkérésére, én nem tolakodtam. Egy fél év után derült ki, hogy köztünk súlyos politikai ellentétek feszültek. 2016 év vége felé már nyílt konfliktus volt közöttünk az ásotthalmi burkarendelet miatt, amit Vona kérésére zártunk le. Akkor megígérte nekem, hogy a néppártosodás alatt ugyanazt értjük, de csak később derül ki, hogy nem így van. Én azt értettem, ami Ásotthalmon valósult meg, ahol olyanok is rám szavaztak, akik ideológiailag nem értenek velem egyet, de ehhez nekem nem kellett megváltoztatnom a világnézetemet, így fogadtuk el egymást. Ásotthalmon soha nem fordult elő az, amit velem szemben az ellenfeleim folyamatosan megvalósítanak, most éppen Törökszentmiklóson, ahol betiltották a vonulásunkat. Soha nem tiltottam be semmilyen más pártnak a rendezvényét, akcióját. Volt, hogy Budapestről érkezett homoszexuálisok tüntettek ellenem, még az ellentüntetőket is elküldtük, nehogy bántsák őket, Ásotthalmon demokrácia van.

De hiszen a burkát be akarta tiltani, be is tiltotta. Ahogy a melegfelvonulást is.

Nem a homoszexualitást tiltottam be, hanem a homoszexualitás propagálását. Ez egy politikai ügy. Mi értelme van ennek?

Az, hogy vállalják az emberek a másságukat, büszkén.

Miért kell papi ruhát felvenni ehhez? Miért kell férfiaknak tangabugyiban közerkölcsöt sérteni?

Mi a baj a jelmezekkel? A Nemzeti Légió tagjai is szeretik a jelmezeket. Csak ők nem papnak, hanem katonának öltöznek.

Azzal nem sértenek meg senkit, de szerintem ne ragadjunk le ennél, ez messzire vezet. Visszatérve Vona Gáborra, én már 2017 márciusában jeleztem a sajtón keresztül egy-egy interjúban, hogy nem szeretném, ha csak a nevemet használnák fel, és egyre több olyan lépés van a Jobbik részéről, amellyel nem tudok azonosulni.

Szokta nézni Vona Gábor videoblogját?

Néha igen.

Mit gondol róla?

Totális naivitásnak tartom a nézeteit, sőt, ez már több, mint naivitás. Sok esetben infantilis. Nekem az a bajom ezzel, hogy ha úgy érezném, hogy politikailag nincs igény a magyar társadalomban arra, amit képviselek, akkor boldogan vonulnék vissza a tanyámra és például gazdálkodhatnék végre. Akkor én az életben nem szeretnék többet közszereplő, influencer, blogger lenni, csupán azért, hogy beszéljenek rólam az emberek.

Abban sem ért egyet vele, hogy Orbán Viktort nem lehet választáson legyőzni?

Nem értek egyet ezzel. Ez egy gyenge ember véleménye.

Szabó Gábor pártigazgatót “elvtelen technokratának” nevezte. De közben a Mi Hazánk megismétli azt a stratégiát, amit Szabóék találtak ki anno. Ugyanazt a receptet vették elő, mint az “elvtelen technokrata”. Nem volt más ötletük? Ennyire futotta a kreativitás?

Azért tértünk ehhez vissza, mert ezek mi vagyunk, ez a mi eredeti programunk. Szabó Gáborék szerepet játszottak. Szabó húsz évig, Vona tíz évig játszott szerepet.

Miközben komoly tervei vannak az Orbán-rendszer utáni időkre is, ha igaz, amit mond, akkor könnyen át lehet önt vágni. Hosszú-hosszú évekig megvezették ezek szerint azok, akiket a bajtársainak gondolt.

Én jól ismertem őket régről, de nem léptem be a Jobbikba. Ott voltam az alapításkor, de nem léptem be.

Mégis hasznot húzott a Jobbikból.

Nem, valójában ők húztak hasznot az én mozgalmi munkámból. Az általam vezetett mozgalom és alapítvány kapott ugyan a pártalapítványtól támogatást annak idején, például elkezdtünk egy emlékparkot építeni, de az elapadó források miatt sajnos még nem tudtuk teljesen befejezni, de egy sor más dolog, amelyekre a Jobbik szavazóbázisa is épült, például a Magyar Sziget, vagy a Magyar Jelen újság az évek alatt leépült, főleg miután én a Jobbik alelnöke lettem, hiszen attól a pillanattól kezdve, éppen az én kérésemre, sem a mozgalom, sem az alapítvány nem kapott több támogatást a Jobbik pártalapítványától. Néhány tízmillió forintról beszélünk, miközben ők körülbelül tízmilliárd forintot kaptak 2010 óta az államtól. 2006 és 2010 között, amikor a Villányi úti Jobbik irodában voltunk, majd utána beültünk a közeli sörözőbe, akkor a pincér hozzám jött oda beszélgetni a politikáról, nem pedig Vona Gáborhoz vagy Szabó Gáborhoz. Ők húztak hasznot abból a mozgalmi munkából, amit én csináltam. A 2006-os őszi események nélkül a Jobbik soha nem jutott volna a parlament közelébe.

De a Magyar Gárdát nem ön találta ki.

Az ötlethez mégis volt némi közöm. Ha pontosak akarunk lenni, akkor nem én találtam ki, de nem is Vonáék. A Magyar Gárda előzménye Hunnia katonái, majd a Nemzeti Gárda volt, amit nem Szabóék találtak ki. 2006 és 2010 között ez a paramilitáris hangulat tematizálta a közbeszédet.

A Nemzeti Légiót is ezért csinálták? Hogy újra címlapra kerüljenek vele?

Igen, azt remélem, hogy visszatérünk a gyökerekhez. Annak idején ez volt az a hullám, ami “belökte” a parlamentbe a Jobbikot.

Életre hív egy ilyen szervezetet, illetve együttműködik olyan szélsőséges szervezetekkel, mint a Betyársereg, de politikusként vállalnia kell a felelősséget, ha erőszakos esemény történik. Tudja kontrollálni ezeket a szervezeteket?

Nem állítom azt, hogy könnyű dolog, de még Vona Gábor idejében is sikerült megtartani az egyensúlyt a politika és a - mondjuk úgy - paramilitáris világ között. Vona nagyon sokszor elkövette azt a hibát, hogy nem ült le négyszemközt beszélgetni olyan emberekkel, akik erősebb személyiségek voltak. Ő ezeket az embereket kifejezetten kerülte. Én nem.

Ha a közbiztonsággal van problémájuk, akkor miért Törökszentmiklósra mennek vonulgatni? Miért nem a Belügyminisztérium vagy a rendőrség épülete elé? Mégiscsak a kormányzat felelőssége, hogy milyen a közbiztonság az országban, nem azoké az embereké, akik rossz környéken élnek vagy olyan településen, ahol rossz a közbiztonság.

Azért nem oda, mert annak semmilyen hatása nem lenne. Felmerült bennünk, hogy a szolnoki járási ügyészség elé kellene vonulnunk, mert az vérlázító, hogy van egy bűnöző, aki egy hónappal ezelőtt már merő szórakozásból rommá töri egy fiatalember arcát az utcán, egy hónappal később megtámad az utcán egy autót, amiben egy anyuka a két pici gyermekével ül, majd a lottózóban szétveri az ott tartózkodókat, s ezek után még mindig szabadlábon van az ügyészség miatt. Ilyen esetben az asztalra kell csapnunk. Vonuljunk a belügyminisztérium elé? Az senkit sem érdekel. Nincs mozgósítóereje, mínuszos hír. Ugyanez lenne a szolnoki ügyészség előtt. De ha Törökszentmiklósra megyünk, annak teljesen más a hangulata. A közvélemény nyomásával tudtam elérni, hogy az ügyészség megváltoztatta a véleményét.

Közbiztonságot említ, miközben a Nemzeti Légió egyértelműen a cigányokra hegyezi ki ezt az egészet. Vagy mostantól nézegetni fogják a rendőrségi híreket és mindenhova kivonulgatnak, ahol bűncselekményeket követnek el az emberek, függetlenül a származásuktól?

Ez egy társadalmi, szubkulturális probléma. Ha elmegy a börtönökbe, akkor pontosan tudja, mi a helyzet. Lehet ezt tagadni, de nem érdemes: minden magyar ember tudja, hogy a börtönökben felülreprezentált a cigányság. Nem sikerült a cigányság integrációja.

Tehát számíthatunk arra, hogy nem cigány magyarok lakta területeken is megjelennek erődemonstráció céljából?

Mi sokkal szigorúbb büntetéseket szeretnénk a büntetőjogban etnikumtól függetlenül. Menjen Szibériába, aki embert öl, ne etessük őket! Ásotthalmon például volt egy magyar család, amelyik az embercsempészetet szervezte. Igaz, azok a maffiacsoportok, amelyeket mágnesként odavonzottak, általában cigányok voltak, de a központot magyar bűnözők működtették. Ledózeroltam a pizzérájukat saját kezűleg, és börtönbe küldtük őket. Az már más kérdés, hogy most szabadlábon vannak, mert a bíróság egyelőre képtelen volt ítéletet hozni.

Ha már a bűnöknél tartunk. EP-képviselőjelöltként azt nyilatkozta, hogy elzavarná a korrupt, romlott, önző politikusokat. Nos, ha csak a Jobbikot nézem, abban az időszakban, amikor ön velük dolgozott, érdekes dolgokat látok. Az a vád éri őket, hogy a fizetéseikből vissza kellett osztani, kamu asszisztenseket alkalmaztak, Staudt Gábort egy nemzetközi áfacsalásos bandával hozták hírbe, a Betyársereg tagjai között börtönviselt emberek vannak. Akkor ez nem zavarta?

A pénzügyek Szabó Gábor alá tartoztak, ezekről nem tudok. Sajtóhírek vannak, jogerős ítéletek nincsenek. A Jobbik pénzügyeire sosem láttam rá. Már a végefelé két elnökségi ülésen is követeltem Szabótól, hogy tegyen le az asztalra pénzügyi beszámolókat, de ennek sosem tett eleget.

És az ön pénzügyei? A Magyar Narancs cikke szerint volt egy cége, még 2008 környékén, aminek adótartozása volt, amikor eladta.

Én mindig becsületesen bántam a közpénzzel. Egy saját bétéről beszélünk, amivel a Magyar Jelen újságot adtuk ki. Ha valaki adót akar csalni, vagy az a célja, hogy az adótartozást ne fizessen meg, akkor az kft.-t alapít. Ez egy bété volt és az adótartozást kiegyenlítettük. Nekem köztartozásom soha nem volt, és nem csak nekem nem volt, de a feleségemnek sem. Amikor eladtuk a bétét, kifizettük az adóhátralékot. De tudom, miért szálltak rám. A Soros-egyetemről volt egy különvéleményem, azért szálltak rám.

Ásotthalmon a saját embereit hozta helyzetbe, pozícióba. Ez sem igaz?

Nem igaz.

Ott van a jegyző, aki az egykori bajtársa.

Dr. Hajnal Péter azért lett jegyző, mert ez valamilyen szinten bizalmi állás, s róla tudtam, hogy tisztességes, megvesztegethetetlen ember. Egyébként pedig Hajnal volt az egyetlen jelentkező, akinek volt releváns szakmai tapasztalata. Egyébként többségében olyan munkatársam van, akit korábban nem ismertem, polgármesterségem előtt is a hivatalban dolgozott.

A Jobbik jelöltje volt Derjanecz Vilmos Gyula a 2010-es önkormányzati választáson, de a testületbe nem jutott be. Miután Toroczkai polgármester lett, Derjanecz kapta meg a Várostanya nevű önkormányzati cég vezetését 2014 végétől 2017 elejéig.

Ő valóban a Jobbik jelöltje volt korábban, amikor én nem is voltam a Jobbik tagja, de azért ne felejtsük el, hogy Ásotthalom egy kistelepülés, ahol ismerik egymást az emberek.

Mennyire fontos önnek a jogállam?

Én vagyok az, aki rendet szeretnék, be szeretném tartatni a törvényeket. Azért kell paramilitáris szervezet alapításában részt vennem, hogy betartassam a törvényeket, mert Magyarországon ma nem működik a jogállam. A Gyurcsány-kormány alatt és most sem.

De ha Önnek a jog annyira fontos, mint amennyire mondja, akkor miért hívta vissza a Mi Hazánk Mozgalom az NVB-s delegáltját csak azért, mert az jogi és nem politikai szempontokat nézett Czeglédy Csaba mentelmi ügyére? Mi azzal a baj, ha egy jogász jogi és nem politikai szempontokat néz?

A mentelmi jog az alapvetően egy politikai kérdés. A mi programunkban kezdettől fogva benne van, hogy a mentelmi jog eltörléséért küzdünk. Jogi értelemben most még van mentelmi jog, ez jelenleg nekem is járna, de én lemondtam a mentelmi jogomról. És ha mi nem élhetünk a mentelmi jogunkkal, akkor ne segítsünk más pártok politikusainak sem, hogy éljenek vele, különösen, ha büntetőügyben érintettek! A delegáltunk egy politikai döntésnél nem kérte ki a pártvezetés álláspontját. Ez volt a probléma.

Ha választhatna: illiberális vagy liberális demokráciában élne?

Olyan demokráciában szeretnék élni, ahol a hagyományos értékeket tiszteletben tartják. Ha ez illiberálisnak számít, akkor illiberális vagyok. Az egyik legkártékonyabb ideológiának a liberalizmust tartom, mert egy emberiségellenes ideológia, tömeggyilkos eszme. Például azok a gyanútlan fiatal lányok, akik mit sem tudnak a valóságról, arról, milyen veszélyes mondjuk miniszoknyában végigsétálni egy bevándorlók lakta nyugat-európai kerületben, majd utána megtámadják őket, akkor ők a liberalizmus áldozatai. Fel kell készíteni a valóságra az embereket!

Ugyanúgy gondolkodik ezekről, mint jónéhány fideszes. Azt nem bánja, hogy nem a Fideszben politizál?

A Fidesz egy vadliberális párt volt, amikor én a MIÉP Ifjúsági tagozatában kezdtem el politizálni.

Pedig ha a Fideszben csinált volna karriert, talán most Trump közelébe is kerülhetett volna.

Trump tanácsadói jártak nálam 2016-ban. Amikor Trumpot megválasztották, ajándékcsomagot küldött nekem egy republikánus politikus, kampánykellékek voltak benne, így szerették volna megköszönni a déli határon végzett tevékenységemet. Nem bánom, hogy a Fidesz átvette a kerítés ötletét tőlem, hiszen akkor ők kormányoztak. Van hatásom politikailag, Orbán Viktort tudtam inspirálni, Orbán pedig Salvinit. A lényeg, hogy megvalósult a kerítés és Ásotthalmon rend lett.

Ha Orbán felkérné tanácsadónak, elfogadná?

Nekem van egy pártom, igaz, pártelnökként adhatok bőven tanácsot Orbánnak, de bármelyik másik politikusnak is, akár ezen az interjún keresztül is. Rengeteg ügyben nem értünk egyet, például a magyar-cigány együttélés kezelésének kérdésében, de például a családpolitikai intézkedéseket tudjuk támogatni, ahogy a migráció elleni fellépést is. Az európai határ megerősítését szintén tudjuk támogatni. De én sem akarok Frontexet.

Miért nem?

Mert a Frontex semmit nem csinált, amikor kellett volna, pedig őket is megkerestem. Nem bízom a jelenlegi brüsszeli vezetésben.

Akkor miben lenne más az európai politikájuk, mint a Fidesznek?

Mondok egy példát! Azt szeretnénk, hogy az EU azokat a forrásokat, amiket a felzárkóztatás címén ad, ezeket ne a politikának adják szétosztásra. Ezeket a forrásokat magyar munkaadóknak kell közvetlenül odaadni kizárólag bérfelzárkóztatásra. De ne a multiknak! Ahogy a Fidesz migrációs politikáját támogatom, úgy a balliberálisok európai bérminimum követelését szintén tudom támogatni.

Ahogy a gyűlöletre építő, az emberek között feszültséget szító politikát is?

2006 környékén sokkal nagyobb gyűlölet volt a magyar társadalomban. Ami nagyon mérgezi a magyar társadalmat, az inkább gazdasági okokra vezethető vissza. Ha jobban élnének az emberek, kevesebb lenne a gyűlölet. Nem érzem azt, hogy a migránskérdés annyira gyűlölködővé tette volna az embereket. Ami a rémületkeltésre vonatkozik: szerintem egy törökszentmiklósi cigány bűnöző sokkal rémisztőbb az embereknek, mint az, hogy megalakul a Nemzeti Légió. Én két dologban hiszek: egyrészt a nemzeti öntudat nélkül egy ország nem lehet fejlődőképes, a nemzeti öntudatot tehát erősíteni kell. A légiónak az az üzenete, hogy van egy önszerveződés. Közösségteremtés. Mert a legnagyobb baj a magyar társadalomban az elmagányosodás.

Miért nem mennek el akkor cserkésznek inkább?

A cserkészetnek nincs olyan hatása, mint amilyen a Magyar Gárdának volt. A gárdisták úgy érezhették, hogy tesznek valamit a hazáért.

De az önök pártjának is jó ez, hiszen ahogy a Jobbiknak, ezáltal önöknek is lesz egy hálózatuk.

Így van, és nem is akarjuk visszautasítani azt a feltételezést, hogy mi fel akarjuk támasztani azt az őszinte lelkesedésből fakadó erőt, ami a Jobbikot bevitte a Parlamentbe.