Orbán olyan, mint Kim Dzsongun, egy kommunikációs diktátor

Nem a miniszterelnökségen jár az esze, az EP-képviselőséget, az Európai Egyesült Államok építését és a magyar érdekek európai érvényesítést is elég nagy feladatnak tartja Dobrev Klára. Szerinte nem Gyurcsány Ferenc miatt lett a DK listavezetője, évek óta érzi a nyomást, hogy vállaljon politikai szerepet. Orbán tavalyi kétharmada változtatta meg a dolgokat, szerinte harcolni kell Orbán ellen, aki diktatúrát épít. Interjú a DK listavezetőjével.

Mit szólna ahhoz, ha Orbán Viktor egy szép napon kiállna és bejelentené, hogy a felesége, Lévai Anikó lesz a Fidesz EP-listavezetője?

Amennyiben a Fidesz-tagok úgy érzik, hogy ezzel tudnak még jobb eredményt elérni, és ez mozgósítja a szimpatizánsokat, akkor ez az ő döntésük.

De nyilván felmerülne sokakban, hogy a feleség nem a saját jogán, nem a saját politikai teljesítménye miatt kerül rögtön egy pártlista élére. Egyetért?

Nyilván értem a célzást. Az én esetemben évek óta érezhetően nő a nyomás a DK szimpatizánsai és más ellenzékiek részéről, hogy vállaljak végre politikai szerepet. Az Index is hányszor megírta a pletykákat, hogy egyesek már az ellenzék élére képzeltek. Aki követi a politikát, azt nem érhette meglepetésként a szerepvállalásom.

De hogy került rögtön az EP-lista élére? Gyurcsány Ferenc csak szerepet játszott ebben.

A döntés úgy született, hogy a DK összes választókerületi elnökétől és rajtuk keresztül az összes tagtól javaslatot várt az elnökség. Ez alapján választottak a lista élére. Érzem a felelősséget, igyekszem is megfelelni a kihívásnak.

De kinek a szájából hangzott el először, hogy ön lehetne a listavezető?

Nem tudok egyvalakit mondani, sok száz ember szóba hozta, hogy vállaljak már jelöltséget. Míg korábban tudatosan ellenálltam ennek, tavaly április 8-a mindent megváltoztatott. A Fidesz újabb kétharmada azt üzente nekem, hogy nagy bajba kerül az ország, ha nem tesz meg mindenki mindent, amit megtehet. Addig is vállaltam közéleti szerepet, nyilatkoztam, fórumoztam, de ekkor eldöntöttem: ennél több kell.

Az EP-listavezetés egy csapásra új viszonyt is teremtett ön és Gyurcsány Ferenc között, aki a párt hierarchiában ön fölé került. Volt bármi vitájuk például a kampány megtervezése kor?

Állandóan vitatkoztunk, sőt, mindannyian a DK-ban. A DK egy normális párt, demokratikus vitákkal.

Jöhetnek a szaftos részletek!

Ó, hát semmiképpen nem adom ki a kampánytitkokat. De egy kampány megtervezésének annyi apró részlete van: például milyen színű a plakát, hova menjünk el, mit hagyjunk ki, stb. De a nagy összkép szempontjából ezek lényegtelenek. A leglényegesebb dologban, a kampány fő stratégiájában egyetértünk mindannyian: hogy mit gondolunk Magyarországról, mit gondolunk Európáról, és hogy erőteljesen hiszünk az Európai Egyesült Államokban.

Ha ezt a kifejezést hallja az egyszerű választó, azt gondolhatja, hogy úgy kell elképzelni, mint az Amerikai Egyesült Államokat. Ilyet EU-t, ilyen konstrukciót szeretne?

Nem, az amerikai történelem teljesen más, mint az európai. Európa attól különleges, hogy sokféle nemzetből, kultúrából, hagyományból álló közösség tudott erős szövetséget kötni. Ilyen előtte nem is volt a történelemben, és ezt az értéket, ezt a kulturális sokszínűséget meg is kell őrizni. Akik azzal fenyegetnek, hogy eltűnik a Túró Rudi, a busójárás, a himnusz vagy Jókai a kötelező olvasmányok közül, butaságot mondanak. De az európai szövetséget tovább kell erősíteni, még szorosabbá kell fűzni.

De ez a szorosabb szövetség erősebb vezetőt is kíván. Lenne ugyanúgy egy erőskezű elnöke az Európai Egyesült Államoknak, akárcsak az USA-nak?

Intézményi reform mindenképp kell, és leggyorsabban az Európai Tanácsot kell átalakítani. Az elnökök és miniszterelnökök tanácsa ugyanis olyan, mint egy fekete doboz, senki nem látja, hogy mi történik benne. Hogy milyen érvek vagy mutyik alapján születnek döntések, nem tudja senki. Ezért fordulhat elő, hogy egy tanácsi döntés után Orbán Viktor hazajön és hazudozik róla, míg más országok vezetői az ellenkezőjét bizonygatják. Mi a Tanácsot megszüntetnénk, és kétkamarás, átlátható Európai Parlamentet hoznánk létre.

Szóval kellene egy erős EU-elnök?

Közös pénzügyminiszterről vagy erős hatalommal bíró közös külügyminiszterről már volt szó. De nem a személyi változtatásokon van a hangsúly. A lényeg, hogy a közös kihívásokat a nemzetállamok nem tudják megoldani. A klímakatasztrófa talán a legegyértelműbb, ebben a májusi novemberben. Hiába hosszabbítjuk meg a kerítést Hegyeshalomig, ezen egyedül nem tudunk változtatni. De itt van a multik szabályozása és adóztatása, itt vannak a nemzetközi biztonságpolitikai intézkedések, a nagy kereskedelmi háborúk, amelyeket Trump és Kína már elkezdett megvívni. Európa csak közös és gyors döntésekkel tud mindezekbe beleszólni.

A nagy kihívások között nem említette a migrációt. Ezt nem sorolja az első háromba mint az EU előtt álló nagy kihívást?

Nem állítottam fel sorrendet. De akkor sorolom még a migráció mellett. Itt van még az egyenlőtlenségek növekedése: az átlag európai messze nem részesül abból a gazdasági növekedésből, amelyből Európa gazdag része.

Fotó: Huszti István

A migráció mennyire fontos? A DK kampánynyitóján az ufókhoz hasonlította a migránsokat.

Ezzel a Fidesz kommunikációját bíráltam. A Fidesz bármit kiírhat a plakátokra sok százmilliárd forintból, bárki lehet ellenség – olyan is, aki itt sincs, mint például a migráns vagy az ufó. Magyarországon nem ez a legfontosabb kihívás, és itt nincsenek olyan politikusok, akik a korlátlan bevándorlást támogatnák – ez csak a Fidesz hazugsága. Természetesen mindig az adott közösség dolga eldönteni, hogy kit engedünk be ide élni, dolgozni, de azoktól nem tagadhatjuk meg a segítséget, akik háború elől menekülnek, az életük forog veszélyben. Senki nem akar bevándorlókat Magyarországra erőltetni, és a bevándorlók sem akarnak idejönni.

A Fidesz a komplett ellenzéket kerítésbontókként ábrázolta a múltkori kampányban, és a mostani kampányban is a migrációt állította a középpontba. Ön mit kezdene a határzárral?

Kezdjük onnan, hogy a migrációs krízist 2015 után egy közös EU-s erőfeszítés állította meg: a Törökországgal és Észak-Afrikával kötött megállapodás. Orbán folyamatosan e megállapodások ellen dolgozott, mert neki nem érdeke ezt a konfliktust csitítani. A magyar határzár európai szinten nem oszt, nem szoroz. Elképesztően drága volt megépíteni, még drágább lenne lebontani, inkább költsük a pénzt egészségügyre. Persze a Fidesznek egyszerűbb annyit kommunikálnia, hogy „Soros és migráns”, ha tartok egy sajtótájékoztatót a budapesti sürgősségi rendszer összeomlásáról. A Fidesz részéről a migrációs aggodalom egy kommunikációs blöff.

Ön blöffnek nevezi, de Orbán immár a harmadik kétharmados támogatottságot érte el.

Kim Dzsongunra se mondjuk, hogy zseniális kommunikátor, csak mert évek óta hatalmon van Észak-Koreában. Dehogy zseniális kommunikátor, ő egy gátlástalan diktátor. Orbán ugyanígy. Évek óta sok százmilliárd forintból nyomja ugyanazt az üzenetet, és kiszorít minden más hangot, ami nem az ő álláspontját szajkózza.

Jól értem, hogy Orbán Viktor le lett diktátorozva?

Igen, kommunikációs szempontból Orbán olyan, mint Kim Dzsongun, egy kommunikációs diktátor. Mindketten hazudnak a saját népüknek. És igen, úgy gondolom, hogy a Fidesz diktatúrát épít.

Ha itt valóban diktatúra van, hogy lehet, hogy a rendszer ellenségei, például Gyurcsány Ferenc nincs még börtönben?

A diktatúrának sok fajtája van, ez nálunk egy 21. századi tömegkommunikációs diktatúra. Ellenzékiként ezért az a feladatom, hogy elmenjek a falig, és minél többeket szabadítsak ki a kommunikációs burokból. Szép példája ennek az a felmérés, amely szerint azok közül, akik értesültek az Európai Egyesült Államok koncepciójáról, kétharmaduk támogatja azt. Míg főleg vidéken a kistelepüléseken el sem jutott a hír erről, mert a Fidesz burokba zárta az embereket.

Ennél a pontnál teszem fel a kötelező kérdést: mennyire lesz sikeres a burok áttörése? Hány százalékot és mandátumot jósol a DK-nak?

Nem, számokat és mandátumokat nem jósolok. Azon dolgozom, hogy jobb eredményünk legyen, mint öt évvel ezelőtt (2 mandátum, 9,75%). Nincs ma komoly közvélemény-kutató, amely ne két számjegyű támogatást mérne a DK-nak. Ez már csak azért is fontos lenne, mert az a tét, hogy milyen beleszólásunk lesz Európa sorsába. A Fidesz lényegében kiírta magát a vállalható európai pártok sorából, május 26-án Orbán Európában meg fog bukni: egy marginális európai politikus marad.

Csodálkozom, hogy Orbán bukásáról beszél, miközben a kutatások 50 százalék feletti fideszes eredményt vetítenek előre. És ebben az esetben az ellenzék már nem mondhatja, hogy Orbán azért nyer, mert tisztességtelen volt, csalt, és magára szabta a választási rendszert.

Abszolút nem értek egyet. A választási rendszer nem csak a szavazásból áll. Áll a választási irodából, a bírósági döntésekből, a szabad médiából, a kistelepüléseken tapasztalható függőségi viszonyokból. Ez a választás, ahogy a tavalyi, nem tisztességes és nem szabad. Ennek ellenére el kell menni szavazni.

Az ellenzéki szavazó dolgát azzal nem könnyítik meg, hogy ismét külön indulnak, és beindult a verseng és az ellenzéki pártok között. Az MSZP-t meg fogja előzni a DK?

Amikor beszálltam a Fidesz elleni küzdelembe, megfogadtam, hogy nem foglalkozom a többi ellenzéki párttal, mert nem ők az ellenfeleink. A mi ellenfelünk a Fidesz.

Ezzel szemben a szocialisták folyton a DK-sokra panaszkodnak a háttérben. Például hogy lenyúlják a témáikat. Ezek eljutnak önhöz?

Én ezeken nagyvonalúan átlépek. Május 26-ig tőlem egyetlen kritikát sem fognak hallani más ellenzéki pártról. De azért képviseljük mi is a szociális Európa gondolatát, az európai minimálbért, nyugdíjat, családi pótlékot, multiadót, mert erre megy Európa, ez a fő irány. A német szocdemektől kezdve Macronig erről beszélnek.

Ha már Macront említi: szocialista körökből kiindulva szintén terjed az a pletyka, hogy csak ők ülnek majd be az EP-ben a szocialisták és demokraták frakciójába, Dobrev Kláráék pedig Macron francia elnök majdani frakciójába készülnek. Megtörténhet ez?

Semmilyen egyeztetés nem volt erről, Macronnak még nincs is frakciója, mi pedig az S&D frakció tagjai vagyunk.

Macron politikája mennyire áll közel önhöz?

Valami tetszik, valami nem. Tetszik például, hogy a francia elnök is európai minimálbérről és a multik megadóztatásáról beszél. És Macron is hisz abban, hogy együtt, közösen kell megoldani a dolgainkat.

S okat beszélt már az európai összefogásról, de a hazai ellenzéki pártok erre képtelennek mutatkoznak. Miközben közösen akciózik és sajtótájékoztat az ellenzék, külön listán indul. A közös listával nem lehetett volna jobb eredményt elérni?

Mi, DK-sok sokáig vártunk a listaállítással, de az LMP, a Momentum és a Jobbik a külön indulás mellett döntött.

Gréczy Zsolt már tavaly bejelentette, hogy külön indul a DK.

De mi február végén döntöttünk a listáról, miután a többiek elutasították a közös indulást. Nem tudom, mennyiben lett volna jobb egy közös lista, ellentmondó kutatások voltak. De a mostani helyzetben minden párt feladata, hogy a legerősebben mozgósítsa a bázisát. Megvan az a veszély, hogy ha valaki a küszöb alatt marad, akkor a szavazatai elvesznek. Az önkormányzati választásokon viszont körvonalazódik egyre több helyen, hogy egy az egyben indul az ellenzék a Fidesz ellen.

És ebben az összefogásban benne van egyre több helyen a Jobbik is, amelyet a DK támadott régebben a leghevesebben. El tudja képzelni, hogy egyszer egy jobbikossal szerepel közös listán?

Nem tudom, mit hoz a jövő. Jelenleg a mostani DK-s lista sikerén dolgozom.

De vállalható lett a Jobbik?

A Jobbiknak sok vállalhatatlan mondata és tette volt, és én azért el tudnék képzelni még pár olyan gesztust és mondatot, amely vállalhatóbbá teszi. De ne felejtsük, a legvállalhatatlanabb, legradikálisabb szárnya elhagyta a Jobbikot, és a Mi Hazánk épp a Fidesz keblére borult.

Ha május 26-án megválasztják EP-képviselőnek, mekkora lesz az érdekérvényesítő képesség a több mint 700 képviselő között?

Olyan lesz az érdekérvényesítő képességem, amilyen szövetségeseket meg tudok nyerni. Erről szól az európai politika. Ha van programom, tervem, végig kell járni, beszélni, vitatkozni. A vitát Orbánnal ellentétben pozitív dolognak tartom.

Fotó: Huszti István

A Fidesz narratívájában csak a mentelmi jog miatt kell ez az EP-képviselőség önnek. Deutsch Tamás sajtótájékoztatót is tartott ebből. Szüksége van erre?

Annyi hülyeséget beszélt össze a Fidesz, ez is közéjük tartozik. Nem tudok róla, hogy mentelmi jogra lenne szükségem, Deutsch Tamás talán tud valamit?

Tart ettől, hogy a korábbi cégügyekkel kapcsolatban eljárás indul ön ellen?

Látom, hogy nem létező dolgokba is beleköt a Fidesz. Hogy megpróbálnak-e majd kikezdeni hatósági eljárások útján? Persze, mindent megpróbálnak. Ha valaki felemeli a fejét az ellenzéki oldalon, megpróbálják karaktergyilkossággal tönkretenni. De ami a cégügyeket illeti: ha megválasztanak képviselőnek, a családi cég befejezi az európai uniós projektjeit, így itt sem támadhatnak semmivel.

A családi kassza ezt nem fogja megsínyleni?

Férjem vállalkozásai csak veszítettek azzal, hogy politikusnak állt. Az Altus Portfolio, amely Feri tulajdonában van, továbbra is végzi a befektetési tevékenységet. A politikából Orbánék gazdagodtak meg, nem mi.

Mennyi pénzük van? Azt tudja fejből?

Nyilvános az adóbevallásunk, a férjemé, az enyém, a gyerekeké is. Kiszámolhatja bárki.

Az EP-képviselőség egy állomás a további politikai terveihez?

Annyira hiszek az Európai Unióban, abban, hogy az Európai Egyesült Államok programja lépésről lépésre meg fog valósulni, hogy részt szeretnék venni ennek a kialakításában.

De mik a további belpolitikai ambíciói. A DK vezetését például átvenné majd?

Nem véletlenül beszélek ennyit Európáról, szerintem ez belpolitika. A Fidesz legnagyobb hazugsága az EU-s politikát rajtunk kívülálló külpolitikai történésként kezelni. Dehogyis! Én nem kimegyek Brüsszelbe, hanem folyamatosan ingázni fogok. És az ambícióm is ez, hogy minél jobb európai képviselő legyek.

Ha a DK jobban szerepel, mint tavaly, vagy mint öt éve, nem logikusabb lépés, ha átveszi ön a pártot? Hiszen akkor jobb eredményt tud elérni a DK, mint Gyurcsány listavezetésével.

Nekem nem a pozíció számít, tartalmi ambícióim vannak. Hogy elérjem azt, amiről eddig beszéltem: hogy erősítsem az európai politikát, az Európai Egyesült Államok létrejöttét, és hogy Magyarország számára minél előnyösebb helyzetet harcoljak ki ebben. Lehet ennél ambiciózusabb terv?

A miniszterelnökké válás például ilyen. Lenne miniszterelnök?

Már most is nagy fába vágtam a fejszémet. Abszolút nem marginális kérdés, hogy kik lesznek az ország EP-képviselői. Nem lehet Brüsszelben lébecolni, Magyarország legfontosabb ügyei fognak a következő években eldőlni, és ebben hatalmas szerepük lesz az EP magyar képviselőinek. Én most nem tudok ennél nagyobb feladatot elképzelni.