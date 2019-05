Facebookfóbia, lakosságcsere, Orbán a szántóföldön

Kormánypártok: akiknek fontos a határvédelem, azok ránk szavazzanak

Akiknek fontos a határvédelem, akik szeretnék, hogy Magyarország és Európa megvédje a határait és akik szeretnék megfékezni az illegális bevándorlók millióit, azoknak a Fidesz és a KDNP közös listájára kell szavazniuk - mondta a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője. Kocsis Máté kijelentette: a kormánypártok bebizonyították, hogy képesek megvédeni a határt, de a következő években készen állnak arra is, hogy az unió többi, schengeni határvédelemben érintett országával együttműködve ezt a rendszert kiterjesszék és így az egész kontinenst megvédjék. A javaslatuk, hogy a jövőben a schengeni határvédelemben érdekelt tagállamok belügyminiszterei hozhassák meg a döntéseket, hiszen nekik van meg a szükséges tapasztalatuk ehhez és nekik van felelősségük is a kérdésben.

Hollik: nem Soros pénze dönt

A kormány nem hagyja, hogy Soros György és pénze döntse el az európai parlamenti választásokat - mondta Hollik István kormányszóvivő. Szerinte számos bizonyíték látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy Soros György és az általa finanszírozott NGO-k hogyan próbálták manipulálni a választásokat. Hangsúlyozta: a hírek szerint Soros György és hálózata most az európai parlamenti kampány hajrájában arra készül, hogy beavatkozzon a választásba, ehhez pedig rengeteg pénzt és aktivistahálózatot mozgatnak meg Európa-szerte és Budapesten is. "Ezért a magyar kormány nekik és a magyar embereknek is üzeni: nem Soros György pénze és szervezetei fogják eldönteni a választást, hanem a magyar emberek akarata és szavazata" - jelentette ki.

Orbán a gazdáknál kampányolt

Brüsszel a gazdák pénzének egy részét el akarja venni és oda akarja adni a migránsok támogatására, amit meg kell akadályozni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Fejér megyei Mezőfalván, a III. NAK szántóföldi napok és agrárgépshow rendezvényén. A magyar gazdáknak ezért most vasárnap nemet kell mondaniuk a bevándorlásra - jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor arra kérte a gazdákat, hogy az EP-választáson támogassák a Fidesz-KDNP jelöltjeit, akik képesek a bevándorlás megállítására és a magyar érdekek védelmére a brüsszeli csatákban. Nem olyan emberekre van szükség, akik Brüsszelt képviselik Magyarországon, hanem olyanokra, akik Magyarország érdekeit képviselik Brüsszelben - fogalmazott.

Egyedül maradt az MSZP-Párbeszéd

Bár a többi pártot is hívták, csak a kezdeményező MSZP-Párbeszéd képviselői jelentek meg azon rendezvényen, ahol az európai parlamentben végzett munkáról számolhattak volna be a politikusok. A szocialista Ujhelyi István így az elmaradt beszélgetés helyett sajtótájékoztatót tartott. Szerinte a fideszes képviselők gyávának bizonyultak. Aztán ő, Szanyi Tibor és Jávor Benedek elmondták, hogy ők mit tettek az elmúlt években EP-képviselőként.

A néppárti ellenzék mellett kampányolt Varsóban Manfred Weber

A fő lengyel ellenzéki erő, a Polgári Platform (PO) mellett kampányolt Varsóban Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) csúcsjelöltje. Weber a PO jelöltjeként megválasztott varsói főpolgármesterrel, egyben az EPP egyik alelnökével, Rafal Trzaskowskival közösen megtartott sajtóértekezleten arra hívta fel a választópolgárokat, hogy a Lengyelországban vasárnap esedékes EP-választáson éljenek szavazási jogukkal, mert "Európa szempontjából vízválasztó pillanatról" van szó. Arra biztatta a lengyeleket, hogy a PO listájára szavazzanak. A PO a néppárt tagja az EP-ben. Weber szerint a PO képviselői garantálják, hogy Lengyelország "részt vesz az európai jövő megteremtésében".

A Mi Hazánk a Facebooknak ment neki

A jogalkotó fellépését tartja szükségesnek a Mi Hazánk Mozgalom a Facebook "cenzúrája, balliberális véleménymonopóliuma ellen" - jelentette ki a párt kampányfőnöke. Novák Előd elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kampány hajrájában nem csupán a pártelnök, Toroczkai László oldalát tiltotta le a Facebook, hanem rendszeresen törli a Mi Hazánk Mozgalom és a párt szimpatizánsainak bejegyzéseit is. Úgy vélekedett, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak is eljárást kellene indítania a Facebookkal szemben, mert monopolhelyzetet alakított ki a közösségi média területén. Szerinte a Facebook a kampány hajrájában a mozgósításukat akarja megakadályozni.

Jobbik: Zéró tolerancia a tudatos lakosságcserére

Zéró toleranciát hirdetett a külföldiek betelepítésének minden formájára csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke, a párt európai parlamenti (EP-) listáján ötödikként szereplő képviselőjelöltje. Kijelentette: Magyarországon tudatos lakosságcsere zajlik, és ezt a folyamatot Orbán Viktor és kormánya az elmúlt években elképesztő mértékben felerősítette. Arról beszélt, hogy 2017-re az előző évi duplájára nőtt a "migránsmunkások" magyarországi munkavállalását lehetővé tevő engedélyek száma, de azokat növelte a "korrupciós mechanizmusokkal tarkított" letelepedésikötvény-konstrukció is.

LMP: A Fidesz klímatagadó lett

Az LMP európai parlamenti választási listavezetője szerint a Fidesz klímatagadóvá vált, vagyis homokba dugja a fejét a 21. század legfontosabb kihívásával szemben. Vágó Gábor sajtótájékoztatóján kifogásolta, hogy a nagyobbik kormánypárt folyamatosan a migránsokról beszél, de arról nem, hogy ahonnan a menekültek jönnek, ott nincs például egészséges ivóvíz. A listavezető szerint a kormánypárti politikusok elvesztették józan ítélőképességüket, hiszen korábban az "agymosó médiának" tulajdonították, hogy az emberek foglalkoznak a klímaváltozás kérdésével, legutóbb pedig a Soros-hálózat részének minősítették a klímatüntetőket.

A DK kiborult az érdi polgármester levelén

A Demokratikus Koalíció közleményt adott ki arról, hogy T. Mészáros András érdi polgármester levelet küldött a településen élő első választóknak. "A polgármester a levélben egyértelműen a Fidesz-KDNP mellett kampányol, arra szólítja fel a fiatalokat, hogy a kormánypártra szavazzanak a vasárnapi EP-választáson. A levelekkel kapcsolatos költségeket állítása szerint saját zsebből állta. Így viszont felmerül a kérdés, hogy magánszemélyként hogyan szerezte meg a címzettek adatait." A DK ezért kifogást nyújtott be a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak. "Kifogásoljuk, hogy a polgármester nyíltan a Fidesz-KDNP jelöltjeinek támogatására buzdított az EP-választás előtt, valamint, hogy T. Mészáros András jogosulatlan adatkezelést végzett azzal, hogy kezelte és felhasználta a címzett személyes adatait", írták.