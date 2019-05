A patkánybotrány után itt a csótány-gate

Szerződést bontott a fővárosi önkormányzat a budapesti kormányhivatallal, így ezentúl nemcsak a patkánypopulációt, hanem a közintézmények csótánymentességének megőrzése érdekében szükséges méréseket sem a területi közigazgatás végzi majd a fővárosban.

Információink szerint hónapok óta probléma volt a feladatellátással, ez pedig összefügg azzal a kapacitáshiánnyal, amely a hónap végére még súlyosabb működési problémákhoz vezethet a fővárosi és megyei kormányhivatalokban.

Megírtuk, a fővárosi kormányhivatal létszámából az Orbán-kormány egyetlen határozattal vont el év elején 385 embert, miközben további 623-an felmondtak márciusban a közigazgatási dolgozók jogállására vonatkozó változások miatt. Így olyan komoly és nagy felelősségű területeken alakult ki létszámhiány a területi közigazgatásban, mint a gyámügyi vagy éppen a közegészségügyi szakhatósági feladatok. Ám forrásaink állítják: a kormányhivatalnál már sokkal korábban, hónapok óta munkaerőhiány okozta válsághelyzet van, a feladatellátáshoz pedig az intézményi átszervezések sem bizonyultak elegendőnek.

Ezt az információt támasztja alá, hogy a patkánymentesítés után a fővárosi csótányirtásra vonatkozó keretszerződést is módosítani kellett azért, mert a főváros és a Budapest Főváros Kormányhivatal népegészségügyi osztálya közötti szerződés megszűnt, így a kártevőirtásra vonatkozó teljesítményigazolásokat már nem a kormányhivatal, hanem május elejétől maguk az érintett közintézmények végzik. Eközben a patkány-előfordulásokat a szakhatóság jogutódja, a Nemzeti Népegészségügyi Központ ellenőrzi.

Csakhogy információink szerint az átmenet nem volt ilyen sima: hónapokon keresztül elmaradt a patkánypopuláció és a csótányok elszaporodásának rendes, hatósági mérése. Vélhetően ez áll annak hátterében is, hogy a főváros nem adta ki az idevágó, hiteles adatokat, és máig csupán a patkányészlelések lakossági bejelentéseit, nem pedig a közegészségügyi hatósági mérések eredményeit ismeri a nyilvánosság.

A patkány-előfordulások ügyében többször is írtunk a szakhatósági adatok hiányáról és arról, hogy a kormányhivatal miféle elutasító választ adott kérdéseinkre. Miután pedig nemrég megírtuk azt is, hogy már tavaly októberben vészjelzést adott a kormányhivatal a patkánypopuláció növekedése miatt, most, egy másik fővárosi előterjesztésből az is világossá válhat, hogy

Budapest vezetése legalább fél éve tisztában van azzal: súlyos problémák terhelik a fővárosi közegészségügyi helyzet ellenőrzésére hivatott népegészségügyi hatóságot.

Az Index birtokában lévő fővárosi közbeszerzési dokumentumok szerint ugyanis „a főváros területén végzett patkánymentesség fenntartási, valamint a fővárosi szociális otthonok és csecsemőotthonok csótánymentesség fenntartási munkáinak ellenőrzéséről” szóló szerződés a főváros és a budapesti kormányhivatal között, közös megegyezéssel megszűnt, méghozzá április 30-i hatállyal.

Csakhogy az idevágó megállapodás felidézi, hogyan jutottak el idáig a felek. Márpedig a dokumentumban az is szerepel:

egy 2018. december 21-i levelében a kormányhivatal már kapacitáshiány miatt kezdeményezte a patkány- és csótánypopuláció ellenőrzésére szóló szerződése felmondását.

A figyelmeztetést azonban a főváros vezetése vagy nem értette, vagy nem vette elég komolyan, hiszen csak a patkánykrízis nyilvánosságra kerülése után, egészen konkrétan az Index idevágó cikkeinek megjelenését követően intézkedett. Sőt, csak 2019. április 30-ával módosították – visszamenőleg – a patkányirtásra, valamint a csótányirtásra vonatkozó teljesítés-ellenőrzési szerződésrészeket is.

Az ügy pikantériája lehet az is, hogy a főváros tavaly decemberben éppen a korábban patkányirtást végző, különös körülmények között lecserélt Bábolna Biót bízta meg csótányirtással, így a most az Index birtokába került előterjesztések alapján az e céggel kötött szerződést is frissen kellett módosítani.

Írtunk arról is, hogy a patkánymentesítésre vonatkozó néhány héttel ezelőtti szerződésmódosítás már tartalmazta, hogy a fővárosi önkormányzat és a kormányhivatal között a szerződés április végi megszűnése miatt április 30-ával a Nemzeti Népegészségügyi Központ látja el a teljesítés-ellenőrzést a patkányirtás ügyében. A mostani papírok értelmében, és ha lehet, ez még különösebb, a szociális intézmények csótánymentesítésének ellenőrzését nem egy közegészségügyi szakhatóság, hanem maguk az érintett intézmények végzik majd el. Azaz ha látnak csótányt, akkor nem teljesített, ha nem látnak csótányt, akkor teljesített az irtó cég.