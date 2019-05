A nagyvállalatokat ekézték az LMP kampányzáróján

Ébresztő Magyarország, ébresztő Európa!

- üvöltötte Vágó Gábor, az LMP EP-képviselőjelöltje a Széll Kálmán tér közepén, miközben a kéttucatnyi jelen lévő aktivista kezében berregtek az ébresztőórák. Aki elég idős, azt akció egy kissé emlékeztethette a Fidesz 2006-os megmozdulásaihoz, csak akkor Orbán hívei emeltek a magasba ébresztőórákat, ám itt most nagyon másról szólt a történet. Vágó az LMP kampányzárójának záró performanszát adta elő. "A klímaváltozás megállítható, de ehhez a nagyvállalatokat le kell győzni!" - harsogta teli torokból, de azt is hozzátette, hogy Brüsszelben húszezer lobbista van, mármint olyan lobbista, aki a nagyhatalmak érdekeit nézi. Amikor a közönség soraiból valaki odavetette neki, hogy Orbánt kellene legyőzni, Vágó pontosított: "Orbán Viktor ugyanúgy a klímabűnözés foglya", azt értve ezalatt, hogy a Fidesz-kormány is a nagyvállalatok érdekét szolgálja.

Az LMP kampányzáróján a párt balos és zöld kampányszlogenjeit hallhatták vissza az érdeklődök, akik leginkább a sajtó képviselőiből álltak, maga a rendezvény is inkább egy sajtótájékoztatóra emlékeztetett. Először Vágó Gábor beszélt arról, hogy az utolsó órában vagyunk, ha most nem tudunk érdemben cselekedni, az egész emberiség kerül veszélybe.

Vágó arról beszélt, hogy a klímaváltozás nem kegyelmez senkinek, egyformán sújtja a baloldalit, a jobboldalit, a konzervatívot, a liberálist, a szegényt, a gazdagot. Azt mondta, vissza kell térni a józan mértékletesség útjára, és nemcsak a túlfogyasztást, de "a profithajhász nagyvállalatokat" is meg kell állítani. Ennek egyetlen fóruma az Európai Parlament - mondta.

Mielőtt Vágó fel-alá rohangált, az LMP EP-listájának második helyén álló Demeter Márta beszélt arról, hogy közös európai minimálbér kellene. Demeter a vasárnapi választás tétjének nevezte azt is, hogy végre lesz-e valós képviselete a magyar érdekeknek az unióban, például szó esik-e a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásáról vagy a bérekről. A társelnök szerint a magyar kormányok az elmúlt harminc évben kiszolgáltatták az embereket a külföldi tőkének, az uniós forrásokkal azonban nem a multikat, hanem a hazai kis- és közepes vállalkozásokat kell segíteni.

A rendezvény végén Vágó, Demeter és az aktivisták is zöld almákat és szórólapokat osztogattak a járókelőknek, a hangszórókból pedig Jamiroquai és a Kaukázus dalai szóltak.