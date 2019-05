Nem jön az EBESZ, se pénzük, se emberük megfigyelni az EP-választásokat

Miközben tavaly egy nagyobb létszámú delegációval, hosszabb időre jöttek Magyarországra megfigyelni a választások lefolytatásának körülményeit, a csalások és jogsértések kiszűrésére szakosodott szervezet, az EBESZ választási megfigyelői nem ellenőrzik Magyarországon az európai parlamenti választásokat.

Kataya Andrusz, az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) ugyanis azt válaszolta az Index megkeresésére, hogy

az ODIHR általában az országos, tehát a nemzeti parlamenti és az elnökválasztásokat figyeli. Noha a közelmúltban az Európai Parlament választásait is monitoroztuk, és ezt idén is szívesen megtettük volna, sajnos ezúttal nem leszünk képesek erre, hiszen 2019-ben nagyon zsúfolt a választási naptár és a pénzügyi, illetve munkaerő-forrásaink is korlátozottak.

Magyarán az EBESZ-nek se pénze, se embere nincs arra, hogy Magyarországra jöjjön az EP-kampányt és a választás lebonyolításának demokratikus voltát monitorozni. Pedig több ellenzéki képviselő is felkérte az EBESZ ODIHR-t erre még februárban. Azután fordultunk a nemzetközi szervezethez, hogy a Népszava megírta, Jávor Benedek párbeszédes EP-képviselő és ellenzéki politikustársai nem kaptak választ felkérésükre, így azt valószínűsítik, nem lesz nemzetközi megfigyelői delegáció május 26-án Magyarországon.

Korábban csak egy kisebb csapatot küldtek rövid időre, viszont a 2014-es választásokat követően felmerült, súlyos aggályok miatt tavaly már hosszabb időre és vidékre is érkeztek az EBESZ emberei, miután a helyiek úgy látták, hogy erre szükség van. Meg is állapította a delegáció, hogy egyenlőtlen volt a választásokat megelőző pártverseny, nem nagy meglepetés, hogy a kormányoldal javára:

Az állam és a Fidesz annyival több forráshoz fért hozzá a választás előtt, hogy nem lehetett egyenlő versenyről beszélni.

A megfigyelők érkezésének pedig azért van jelentősége, mert ugyan pártatlan, külföldi megfigyelők lesznek május 26-án, de ők nem a választásokkal is foglalkozó szervezetek, hanem a külföldi országok követségeinek képviselőiként vesznek részt a magyarországi lebonyolítás monitorozásában. Öt évvel ezelőtt mindössze négy ilyen követségi megfigyelő volt a választáson, most várhatóan több lesz, de érdemben így sem tudják ellátni az EBESZ monitoring tevékenységéhez hasonló, nemzetközileg is elfogadott kontrollt, hiszen összesen 10 277 szavazókörben voksolnak a magyarok.

Már csak ezért is indított országos kampányt az ellenzék, és elvileg közösen toborozták a szavazóköri ellenőröket. Ennek ellenére sem sikerült azonban mindenhová delegálni ellenzéki megfigyelőt, mert egymással nem koordinálva jelentették be embereiket az ellenzéki pártok, így legalább 2495 olyan szavazókör mégis lesz, ahol egyetlen ellenzéki delegált sem fogja ellenőrizni a szavazás tisztaságát. Jó hír, hogy az ellenőrizetlen körzetekkel szemben Nagy Blanka kiskunfélegyházi gimnazista a Bács-Kiskun megyei Orgoványban az MSZP delegáltjaként felügyeli majd a választás tisztaságát.