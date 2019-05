Térképre tettük, hol tart a Fidesz gyengébb eredménytől

Több mint 200 lakossági fórumot nyomott le a Fidesz három hét alatt az EP-kampányban, meglepő módon úgy, hogy az utolsó hét előtt már be is fejeződtek. Utána jött a választók közvetlen megkeresése az aktivisták segítségével, illetve maguk a politikusok is telefonálgattak a potenciális szavazóiknak.

Térképre tettük a lakossági fórumokat, hogy megnézzük, mik a fontos területek a Fidesznek, hova koncentráltak a kampánnyal. Az egész országot végigjárták, nincs olyan régió, amit üresen hagytak. Az is kiderül, hogy 12 városba mentek el kétszer, az ilyen duplázós helyszínek közül a hagyományosan fideszes északi-nyugati régió maradt ki, Győr-Moson-Sopronnal és Vas megyével. Valószínűleg itt nincs mitől félniük.

A nagyvárosokon kívül még Monoron, Sárbogárdon, Szentesen és Baján dupláztak. Ezekben a választókerületekben egyébként 2018-ban sorrendben 52, 56, 49 és 54 százalékot szereztek.

Miskolc az egyedüli város a fővároson kívül, ahol több mint kétszer voltak, méghozzá négyszer. Miskolc két választókerülethez tartozik, mindkettőben 38 százalékot szerzett a Fidesz 2018-ban, azaz érthető az igyekezet.

Budapesten 33 fórumot tartottak, 23 kerülettel számolva átlagosan szűk másfél jutott minden kerületre.