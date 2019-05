Rendőri akció gyorsítja a határátlépést Ukrajna felől az EP-választások alatt

A Kúria szerint is törvénysértő gyakorlat nyomán Tényi István tett feljelentést, a rendőrség meghallgatja.

Az akkori 18%-hoz képest most 25% körüli lesz.

Kisvárdára vezényeltek a napokban mintegy harminc készenléti rendőrt, hogy a záhonyi határátkelőnél segítsék meggyorsítani a Magyarország és Ukrajna közti határellenőrzést, írta saját értesüléseire hivatkozva a Magyar Hang. A lap csütörtöki cikke szerint a rendőrség megerősítette az akció tényét, ám a hivatalos tájékoztatás szerint az akciónak nincs köze a vasárnapi EP-választásokhoz.

A rendőrség válasza szerint:

a Készenléti Rendőrség tagjai a határátléptetés, ellenőrzés gyorsítása, hatékonyabbá tétele érdekében zajló pilot-program keretében látnak el szolgálatot a záhonyi határátkelőhelyen.

A Magyar Hang a helyiektől kapott információkra hivatkozva azt írta, hogy a program sikeres, mindössze nagyjából negyed órát, azaz lényegesen rövidebb időt kell várakozni a határon, mint az korábban megszokott volt, különösen a szisztematikus határellenőrzés bevezetése óta.

A lap rákérdezett a rendőrségnél, hogy a készenlétisek határra vezénylésének van-e bármi köze a vasárnapi EP-választásokhoz, illetve az ebből az alkalomból Ukrajnából várhatóan érkező nagyobb számú szavazóhoz. Amire a válasz az volt, hogy:

A program végrehajtása nem függ össze az európai parlamenti választással.

Ugyanakkor a további kérdésekre, például hogy mikor kezdődött és meddig tart az akció, hány rendőrt, illetve határátkelőt érint, a rendőrség nem kívánt választ adni.

A határátlépést gyorsító rendőri akció időzítése azért érdekes, mert miként azt a HírTV Célpont című műsora annak idején bemutatta, a 2018-as országgyűlési választások alatt jelentős számú, fiktív magyarországi lakcímmel rendelkező ukrán-magyar kettős állampolgárt szállítottak szervezett keretek között a határhoz közeli településekre, hogy ott a Fidesz–KDNP jelöltjére, Tilki Attilára szavazzanak. Az ügyben annak idején feljelentés is történt.

A kárpátaljai, tehát Ukrajna területén élő magyar állampolgárok levélben is szavazhatnak, de a személyes szavazás így is nagyon népszerű, ám ehhez magyarországi lakcímmel kell rendelkeznie a választónak. Ennek köszönhetően a határ környékén akadtak olyan ingatlanok, ahová száz, esetenként akár kétszáz ukrán-magyar kettős állampolgárt is bejelentettek a 2018-as választások alatt.