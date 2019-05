2014-ben választottunk utoljára képviselőket az Európai Parlamentbe. Öt év után ismét szavazást tartanak a 28 tagállamban. Magyarországon ma reggel hat órától este hét óráig lehet szavazni a pártlistákra. A szavazatok alapján 21 mandátumot osztanak szét azok között a pártok között, amelyeknek a listája elérte az 5%-ot.

Természetesen a napi eseményekről, a részvételi adatokról is folyamatosan tájékoztatjuk önöket, majd este az előzetes, exit poll felmérésekről is beszámolunk. Választási műsorral is jelentkezünk többször az este folyamán, az első adással már este hét óra előtt. Szóval, mit is mondhatnék, érdemes egész nap az Indexen követni a történéseket!