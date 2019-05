Fekete-Győr: Először libabőr, aztán elérzékenyülök

Sikerült villáminterjút készítenünk Fekete-Győr Andrással, a Momentum elnökével is.

Mit szól az eredményekhez?

Mindenkinek azt mondom, hogy ne ünnepeljünk, srácok, ezek még nem végleges eredmények. Ha ez marad az eredmény, 9,7 százalék, akkor először libabőr, aztán nagyon elérzékenyülök. Nagyon kemény volt ez az egy év, amit letoltunk, és megtripláztuk az eddigi eredményünket. Ezzel a harmadik legerősebb párt lett a Momentum.

Mennyire számítottak arra, hogy két képviselőt is kiküldhetnek az EP-be?

Én is végig benne voltam a kampányban, és elképesztően sok pozitív visszajelzést kaptunk. Irreálisan sokat. Akkor már éreztem, hogy ebből lehet valami. Aztán jött a felmérés a Nézőponttól, ami 7 százalékra mért minket, és tudom, hogy kormányközeliek, de azt írták, hogy a DK nagyon jól fog szerepelni, és mi is elérjük a 7 százalékot, ami egybevágott azzal, amit én is éreztem az utcákon, hogy mi is és a DK is nagyon jól fog szerepelni. Nyilván a választások napján a kisebb pártok, újabb pártok százalékokban mérhetően erősödni tudnak az előzetes felmérésekhez képest. A Nézőpont felmérése után éreztem, hogy meglehet a két mandátum is.

Viszont ma egy kicsit beszartam. Amikor láttam, hogy a kistelepüléseken a Fidesz mozgósítása nagyon kemény. Ezzel egyszer már befürödtünk, most is megijedtem, hogy nem lesz meg az egy mandátum se. Most meg úgy néz ki, hogy akár a kettő is. De várjuk ki a végét!