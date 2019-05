A klasszikusan fideszes területek húzzák fel a részvételi adatokat

Megyei és fővárosi bontásban a következőképp néznek ki a részvételi adatok. Budapesten mentek el arányaiban a legtöbben szavazni 18.30-ig, csaknem a szavazásra jogosultak fele. Szintén erősek a nyugati megyék, a leggyengébb pedig Hajdú-Bihar áll a részvétellel. Előre elemezni sosem könnyű, Budapest például hagyományosan az átlagosnál ellenzékibbnek számít, azt azonban nem tudhatjuk, hogy most az ellenzékiek, a fideszesek, vagy mindkét tábor ment el nagy arányban szavazni. Érdemes ugyanakkor megnézni, hogy a budai kerületek, az V. és a XVI. kerület szerepelnek erősen, ami inkább fideszes mozgósításra utal.

A megyéknél is hasonló a helyzet, nyugaton lettek erősek a részvételi adatok, ahol még ennyire sem valószínű, hogy az ellenzéknek lenne mozgósítható tartalék bázisa, ott nagy eséllyel kijelenthető, hogy a nagy részvétel a Fideszt erősíti.

Érdemes külön szót ejteni Csongrádról, ami szintén klasszikusan fideszes megye, Lázár János legutóbb is az átlagosnál jobban mozgósította a fideszeseket, valószínűleg most is ez történhetett, szóval ott is nagy eséllyel erős fideszes győzelmet lehet jósolni.

.