A törökszentmiklósi cigányozás legalább bejött a Mi Hazánknak: a második helyen végeztek

Vasárnap lement a 2019-es EP-választás, ahol több meglepetés is volt. Nem, nem a Fidesz győzelme, hanem leginkább a Gyurcsány-féle Demokratikus Koalíció erős szereplése (16,19%), a Momentum harmadik helye 10% körüli eredménnyel, illetve a Jobbik és az MSZP-P nagyon rossz szereplése.

A Jobbikból kivált vezetőkkel működő Mi Hazánk Mozgalom, akik leginkább az ősjobbikos gárdás-cigánybűnözős vonalon mozognak, 3,33%-ot értek el. Nem sikerült megugrani az 5%-os küszöböt Toroczkaiéknak, de volt település, ahol kifejezetten jól szerepeltek az országos eredményükhöz képest.

Az egyik ilyen település Ásotthalom, ahol a Fidesz mögött másodikként végeztek 27,37%-kal. Ez az eredmény abból a szempontból nem túl meglepő, hogy a település polgármestere Toroczkai, akit újra és újra megválasztanak. Mivel ő a Mi Hazánk arca is egyben, így láthatóan sokan szavaztak a pártjára is. A tőszomszédos Mórahalmon is második lett a párt, de ott 60% fölötti Fidesz eredmény mellett lett 10%-uk. A szomszédos Kelebiában ez a 10% már csak a harmadik helyre volt elég.

Több településen is 10% fölötti eredményt értek el, de a két kiugró: egy Nógrád és egy Zala megyei faluban volt. Lendvajakabfán konkrétan első helyen végeztek 35%-os eredménnyel, tegyük hozzá, összesen 22 fő szavazott, ebből kaptak 8 darab szavazatot. A másik Cserháthaláp, ahol 35%-kal már csak a második hely volt meg (156 szavazóból 55 szavazat).

Egy másik település, ahol szintén második helyen végeztek Törökszentmiklós volt. Egy országosan 3%-ot elérő párttól, távol a párt elnökének településétől egy 14,96%-os eredmény, amivel másodikok lesznek egy közel húszezres városban, meglepően magas. De mégis kézenfekvő a magyarázat: ez az a település, ahol Toroczkaiék "cigányterrorozós", "cigánybűnözős", "cigánytúlszaporodós" tüntetést szerveztek, miután a településen egy 22 éves férfiről előkerült egy videó, amin minden ok nélkül megver két embert egy üzletben, és mint kiderült, nem ez volt az első ilyen cselekedete.

Úgy néz ki, egy olyan környéken, ahol korábban a Jobbiknak is erős bázisa volt, egy nyíltan cigánybűnözős párt, ami betyárseregestül felvonulva mutatja meg magát, kifejezetten jó eredményt tud elérni. A 3 ezer fideszes szavazat mellett ezer szavazatot szedtek össze.