Van olyan falu, ahol 83% MSZP-ből öt év alatt 100% Fidesz lett

Melyik magyarországi településen szavazott minden egyes lakos? És melyiket érdekelték a legkevésbé a 2019-es európai parlamenti választások? Milyen falvakban kapott száz százalékot ugyanaz a párt? Néhány érdekességet mazsoláztunk a vasárnapi szavazás eredményeiből.

A község, ahol az emberek 100 százaléka szavazott

Van egy apró falu Magyarországon, ahol minden választásra jogosult lakos élt szavazati jogával. Ez a Zala megyei Felsőszenterzsébet, ahol a KSH utolsó, 2018 januárjának adatai szerint

18 ember él.

Ennek több mint fele magyarnak vallotta magát az utolsó, 2011-es népszámláláskor, hat százalékuk pedig németnek.

A választási adatokat elnézve, mind a tizennyolc ember jogosult a választásra, mert

a lakosok 100 százaléka, 18 ember szavazott a vasárnapi parlamenti választásokon.

Az eredmények viszont igencsak megoszlanak.

Bár legtöbben a Fidesz-KDNP-re szavaztak (44,44 százalék), számszerűsítve ők is mindössze 8-an vannak. A DK volt a második legnépszerűbb párt a településen, 4 ember voksolt rájuk. A Momentum Mozgalomnak sikerült 3 szavazót szereznie Felsőszenterzsébeten, és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra is 2 ember szavazott. A Jobbikot 1 ember ikszelte be.

Fotó: Google Maps Felsőszenterzsébet határa

Akiket a legkevésbé érdekelt a választás

Ugyanis ilyen település is van: a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szendrőlád, ahol 2018 januárjában 2135 ember élt. A majdnem 40 százalékban roma lakta községben

A szavazásra jogosultak mindössze 14,2 százaléka, 182 ember vett részt a választásokon.

Itt tarolt a Fidesz-KDNP 140 szavazattal, őket követi a DK 20 szavazattal, majd a Momentum 8, a Jobbik 6, az LMP 1 darab szavazattal.

A legszegényebb falvakban 100 százalékkal tarolt a Fidesz

A legszegényebb magyar település a Somogy megyei Pálmajor, aminek 91 százaléka vallotta magát romának a népszámláláskor. A falu egy hosszú egyenes utca, elágazások nélkül, a házak között néhol hatvan-hetven méter távolsággal, írtuk tavaly, amikor az Index is járt a településen. Pálmajoron már a 2014-es választásokon is a szavazók 100 százaléka voksolt a Fideszre. Most sem történt ez másképp.

339 lakosból 73-an mentek el szavazni.

Mindegyik a Fidesz-KDNP-re szavazott.

Amikor tavaly megpróbáltunk utánajárni annak, miért lehet ilyen népszerű a kormánypárt ebben a falucskában. Először egyik lakos sem tudott választ adni arra, miért lehet így, végül egyikük azt mondta, megkérték őket arra, hogy a Fideszre szavazzanak.

Nem ez az egyetlen település, ahol a Fidesz 100 százalékot kapott. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, 404 lakosú Csenyétén szintén minden egyes szavazó, összesen 57 ember a Fidesz-KNDP-re szavazott.

Ez azért érdekes, mert a 2014-es választásokon még a szavazók 83 százaléka az MSZP-re szavazott.

Valaminek tehát nagyon meg kellett fordulnia a majdnem teljes mértékben roma lakta falucskában, ahol hatalmas a mélyszegénység és a munkanélküliség.

A harmadik falu, ahol a Fidesz-KNDP teljes 100 százalékot kapott, a Baranya megyei Piskó. Az utolsó népszámlálás szerint 242 lakosa van. Ebből most 109-en mentek el szavazni, mindannyian a kormánypártokra.

Az index Pálmajoron és Csenyétén is járt a tavalyi választások előtt, bővebben itt olvashat róluk>>>.

A G7 megnézte Magyarország tíz legszegényebb települését. Csak azokat a településeket vették figyelembe, ahol legalább kétszáz ember él. Arra jutottak, hogy átlagosan a lakosság 93,5 százaléka szavazott a Fideszre.

A legkisebb falvakat is vitte a Fidesz

Magyarország legkisebb falvában az összes szavazó ember a kormánypártra tette a voksát. Ez a Zala megyei Iborfia, a 8 lakosú falucska, ami 80 százalékban magyarlakta, a maradék németnek vallotta magát az utolsó népszámláláskor.

A nyolcból 6 ember elment szavazni, és mind a hat a Fidesz-KDNP-re szavazott.

Érdekesség, hogy a második legkevésbé lakott település a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gagyapáti 21 lakossal. Közülük 7 ember szavazott, ebből 6 ment a Fidesz-KDNP-re, 1 szavazat pedig a Mi Hazánk Mozgalomra.

(Borítókép: Csenyéte. Fotó: Bődey János / Index)