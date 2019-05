Ha Bayer Zsoltra hallgat Orbán, akkor a Fidesz most lép ki a Néppártból

"Én mindent megteszek a néppárt sikeréért. Azt akarom, hogy az EPP nyerje az európai választást, de utána vita lesz az irányvonalról" – ez nyilatkozta Orbán Viktor a Bild című német lapnak adott interjújában, ami közvetlenül az EP-választás előtt, pénteken jelent meg. Mint ismeretes, az EPP-nek a kampány alatt lett elege a Brüsszel ellen kampányoló Fideszből, ezért aztán fel is függesztette a pártcsalád a tagságukat, amit Orbánék próbálta úgy kommunikálni, mintha ők maguk akarták volna felfüggeszteni azt.

A fefüggesztés egyfajta próba is volt a Néppárt részéről, de még a Fidesz részéről is, hiszen senki nem tudta akkor még, hogy a választásoknak milyen kimenetele lesz, szükségük lesz-e a jövőben egymásra vagy sem.

Nem lehet sokáig ilyen gyáva gazemberek között elvszerűnek, önazonosnak maradni. Kifelé a néppártból, de gyorsan!

- üzente a Magyar Nemzetben még áprilisban Bayer Zsolt Fidesz-alapító publicista, hogy mit kellene tennie Orbánnak. Bayer még márciusban azt írta, hogy legkésőbb az EP-választások után, azaz most, ott kell hagynia Néppártot.

A Fidesz-közeli elemzők is egy lehetséges szakításra "melegítettek". Boros Bánk Levente, a Médianéző Központ igazgatója a Magyar Nemzetnek azt fejtegette, hogy a Néppárton kívül is van élet. "A néppárt egy olyan liberális társaság, pártok és politikusok foglya lett, akik inkább akarnak az európai baloldalnak megfelelni, mintsem a pártcsalád eredeti, kereszténydemokrata értékeit képviselnék következetesen" - mondta akkor Boros, de hasonló kijelentéseket tettek sorra a fideszes elemzők.

"Van élet az Európai Néppárton kívül is, hiszen a Budapest–Bécs–München-tengely gyengülésével és a Varsó–Budapest–Róma vonal erősödésével a Fidesz számára nyílhatnak új lehetőségek" - ezt már Kiszelly Zoltán fideszes kötődésű politikai elemző mondta akkoriban. De a Néppártot temette Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász is. "A néppárt puszta megmaradása is kérdés lehet, hiszen ideológiai értelemben már ma is vékony a válaszfal az EPP és az euró­pai liberálisok, baloldaliak között, s ezzel a pártcsalád szembemegy a saját kereszténydemokrata alapszabályával, és az önfeladás útjára lépett" - nyilatkozta Lomniczi.

Májusban úgy tűnt, Bayer és a hozzá hasonló publicisták, elemzők készítik fel a fideszeseket a szakításra. Azért is tűnt így, mert Orbán májusban tovább feszítette a húrt és csupa olyan lépést és nyilatkozatot tett, amivel egyre távolabbra lökte magától a Néppártot:

A kampány kellős közepén Orbán fogadta Matteo Salvinit és a később megbukott Heinz-Christian Strache osztrák alkancellárt;

Orbán bejelentette, hogy nem támogatja Manfred Webert, a Néppárt jelöltjét az EB elnöki posztjára.

Az elmúlt napok viselkedésével és az olasz Liga vezetőjével tartott találkozóval világos jelét adta annak, hogy el fogja hagyni az EPP-t

– mondta Orbán Viktor magyar kormányfőről a legnagyobb német kormánypárt első embere, Annegret Kramp-Karrenbauer. A Németországban kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke arra számított már ekkor, hogy a Fidesz ki fog lépni a Néppártból.

Weber pedig a Politico.eu szerint az EP-választás után arról beszélt, hogy nem fognak együttműködni azokkal, akik "szét akarják verni Európát". Weber nem véletlenül beszélt erről. Orbán terve ugyanis az volt, hogy a bevándorlásellenes erőket bevigye a Néppártba, a liberálisokat meg kiszorítsa onnan. Csakhogy a Néppártban senki sem kér a szóba jöhető pártokból. Egyaránt elutasított a német AFD, az olasz Liga, a francia Nemzeti Tömörülés, a belga nacionalista N-VA, a holland és az osztrák Szabadságpárt, a lengyel Jog és Igazságosság, a svéd vagy a dán demokraták és a finn populista párt is.

Egyelőre nem tudni, mit lép Orbán. Ahogy írtuk, amikor a döntést mérlegeli, nyilván fel fogja mérni, hogy a Magyarország ellen folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásoknak vélhetően más lesz az eredménye, ha a Fidesz nem tagja már az EPP-nek. Azt is nehéz lenne figyelmen kívül hagynia, hogy Brüsszel jövőre dönt a következő pénzügyi ciklus támogatásairól. Magyarország helyzetét nem segítené, ha a források sorsa és például a jogállamiság megítélése valamiképpen összekapcsolódna, ami ellen csak akkor tehet, ha ott ül az asztalnál, ahol erről döntenek.

(Borítókép: Orbán Viktor a választások éjszakáján az Európai Parlament kivetítőjén Brüsszelben 2019. május 26-án. Fotó: Yves Herman / Reuters)