"Őszinte leszek, nem készültem beszéddel" – mondta a Momentum listájának 2. helyezettje

Olyan jól alakult a Momentum eredménye, hogy a listavezető Cseh Katalin mellett Donáth Anna is kijutott az Európai Parlamentbe. Így ő is beszédet mondott a párt eredményvárója után.

Amikor a nevét skandálták az eredmények után, úgy érezte magát, mint amikor a túlóratörvény-ellenes tüntetések idején a rendőrök berántották a sorfal mögé. méghozzá azért érzi ugyanezt, mert akkor érezte először, hogy mennyit jelent egy erőt adó közösséghez tartozni, mondta.

Eközben a tömeg "visszakaptuk Annát" skandálásba kezdett.

"Ami most történik, ez nem az én sikerem. Ez a ti sikeretek. És mindazoknak az embereknek a sikere, akik szavaztak ránk" – mondta Donáth, aki szerint ez az eredmény azt is mutatja, hogy több mint 300 ezren vannak azok, akik bíznak abban, hogy két nő is el tud majd érni eredményeket az Európai Parlamentben.