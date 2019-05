Szél Bernadett és Hadházy: Logikátlan, téves döntéseket hozott az LMP

Logikátlan, rossz, nehezen érthető, téves

döntések sorozata kellett az LMP vereségéhez, ezeket a jelzőket használták Szél Bernadett és Hadházy Ákos, az LMP egykori társelnökei, független országgyűlési képviselők, amikor arról kérdeztük őket, mit szólnak a Lehet Más a Politika gyalázatos vasárnapi eredményéhez. Az LMP 3%-ot sem ért el, megelőzte őket a Kutyapárt és a Mi Hazánk mozgalom is.

A fentieknél jobban egyikük sem ment bele az LMP választási szereplésének értékelésébe, mondván, lemondásuk óta nem foglalkoznak a párt ügyeivel, és ahogy más ellenzéki pártoknak, az LMP-nek sem kívánnak nekik semmi rosszat.

Szél Bernadett az Indexnek azt mondta, nem tartja a kapcsolatot az LMP politikusaival, mióta tavaly októberben kilépett a pártból. "Nem sértődésről van szó, egyszerűen arról, hogy azóta a teljes ellenzéket igyekeztem segíteni, főként összellenzéki fórumokon vettem részt, ahonnan az LMP viszont távol maradt" - fogalmazott.

Habár független képviselők, mindketten együttműködtek a kampány során a Momentummal, vasárnap este személyesen is gratuláltak a párt 10 %-os meglepetéseredményéhez. Szél Bernadett több vidéki városban és a saját Pest-megyei választókerületében is kampányolt velük, a Momentumot tartja magához legközelebb álló pártnak. Hadházy Ákos is kiemelte, hogy a Momentum együtt ment vele a Kunigunda úti MTVA-székházba, segítve őt a kormánypropaganda elleni küzdelmében és az európai ügyészséggel kapcsolatos aláírásgyűjtésben is.

"Egyelőre ez még nem merült fel" - mondta Szél Bernadett, amikor arról kérdeztük, a jövőben momentumos politikusként dolgozik-e majd tovább.

Szél Bernadett szerint azok a hazai ellenzéki pártok szerepeltek szépen az európai választáson, amelyek jól értelmezhető és az európaiságot hangsúlyozó üzenetekkel eltökélten kampányoltak. A képviselő szerint Orbán Viktor nagyot tévedett: "az európai választók ellenálltak a populistáknak, ez a szavazás az európapárti és -ellenes erők küzdelme volt, és nem a bevándorláspártiak és - ellenesek küzdelme. Ez a Fidesz-eredmény a várthoz képest jóval szerényebb".

Hadházy Ákos pesszimistább véleményt mondott: szerinte a Fidesz az agresszív kormánypropaganda segítségével nyert, és ezt igen aggasztónak tartja. Szerinte szükséges, de nem elégséges alap lenne a Fidesz legyőzéséhez az ellenzéki pártok együttműködése, fel is kell rúgniuk majd a kormánypártok által kínált szabályokat.