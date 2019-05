Elfogytak a Puzsért támogató pártok, csökken az előválasztás esélye

Az EP-választás a feje tetejére állította az ellenzéki erőviszonyokat, az eredmény minden bizonnyal hatással lesz az őszi önkormányzati választásra is.

Már a szavazás estéjén több helyen felmerült a sajtóban, hogy az MSZP-Párbeszéd váratlanul gyenge szereplése, a DK második helye és a Momentum komoly előretörése után megkérdőjeleződhetnek a korábban bejelentett kerületi megállapodások, akár Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltsége is.

A kérdés egyik oldalról úgy tűnik, hogy gyorsan lezárult: a legerősebb ellenzéki eredményt elérő DK elnöke, Gyurcsány Ferenc a parlamentben tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy nincs rá ok, hogy Karácsony négypárti támogatása meginogjon. Hozzátette:

egyszerűsödött a képlet, világos, hogy négy párt támogatásával Karácsony Gergely magabiztos győzelmet szerezhet ősszel.

Gyurcsány a kerületi megállapodásokat sem akarja gondolkodás nélkül újranyitni, de szavaiból azt derült ki, hogy helyenként azért várhatóak változtatások.

Nem lesz pénzük kampányolni

A Gyurcsány által említett egyszerűsödött helyzet arra vonatkozik, hogy a Budapesten 41 százalékot szerző Fidesz ellen a fővárosban közel 20 százalékos DK, a 17 százalékos Momentum, valamint a 9 százalékos MSZP-Párbeszéd szövetség együttműködése is választási sikereket hozhat az ellenzéknek. A Budapesten 3-3 százalékot elérő LMP és Jobbik alkupozíció a pártok támogatottságával együtt minimálisra csökkent. Az EP-választáson kialakult ellenzéki erőviszonyokról itt írtunk bővebben.

Karácsony Gergely a hétfő esti Facebook-üzenetében is arra helyezte a hangsúlyt, hogy megvan a többsége.

Budapesten többségben vagyunk mi, akik változást akarunk. Az most a dolgunk, hogy októberben érvényt szerezzünk a többségi akaratnak Budapesten. Ehhez együttműködés kell. Én készen állok.

Az LMP és a Jobbik gyenge szereplése Puzsér Róbert főpolgármesteri-kampányát is érintheti. A publicista sajtófőnöke, Záránd Péter kérdésünkre azt válaszolta, hogy "Puzsér Róbert független főpolgármester-jelölt volt eddig is, és ezután is az marad", az előválasztáson való elindulásának feltétele pedig továbbra is az, hogy az előválasztás kihirdetésének pillanatában az ellenzék nevezzen meg 23 konszenzusos polgármester-jelöltet Budapesten. Puzsér a HVG-nek azt nyilatkozta, hogy a választási eredmény rontott az LMP alkupozícióin, de korrekt, erőviszonyoknak megfelelő egyezkedést vár a szocialistáktól.

Puzsér valóban független jelölt, az LMP és a Jobbik támogatása nélkül is elindulhat az előválasztáson, az őt támogató pártok összeomlása azonban lényegében sarokba szorította a népszerűségi mérésekben eddig sem túl jól szereplő politikus-aspiránst. Egy vezető LMP-s politikustól úgy hallottuk, hogy a pártnak kizárt, hogy lesz anyagi erőforrása Puzsér kampányára, és az ÁSZ-bírságokkal leamortizált Jobbiknál is hasonló lehet a helyzet. Utóbbi párt anyagi okokból eredményvárót sem tartott az EP-választás estéjén.

Vagyis: Mivel a Puzsért támogató pártoknak alig lesz pénzük és lelkesedésünk kampányolni, ha a publicista el is indul az előválasztáson, nem tűnik reálisnak, hogy fordítani tudjon Karácsony Gergellyel szemben.

Az eredmények miatt tehát kérdéses önmagában az is, lesz-e egyáltalán előválasztás. Bár Karácsony Gergely korábban azt mondta, akkor is megrendezik, ha Puzsér nem vesz részt rajta, mert Karácsony ragaszkodik az előválasztóktól kapott legitimációhoz. (Más a helyzet persze, ha nincs ellenfél.)

A választások másnapján a független jelölt borús hangulatú posztot osztott meg közösségi oldalán. "Tíz szavazni hajlandó magyar közül hét Orbánt vagy Gyurcsányt választja. Tizenöt év alatt semmi nem változott. A rossz válaszok egymást erősítik, őrjöngő szekták uralják a teljes közéletet. Nincs szükség diskurzusra, már a társadalom is a szélsőséges válaszokat igényli, a kompromisszumok ideje lejárt. Nyomasztó tendenciák ezek. Vajon mi vár ránk a gödör alján?"

Nem jobb a hangulat az LMP-nél sem. A párt politikusai vasárnap este összeomlásról beszéltek, Ungár Péter parlamenti képviselő egyenesen arról, hogy nem biztos, hogy mindig az LMP lesz a zöld párt Magyarországon. Egy névtelenséget kérő LMP-s pedig azt mondta, hogy a centrum összeomlott, utalva ezzel arra a koncepcióra, hogy az LMP és a Jobbik, az úgynevezett XXI. századi pártok politikai centrumot képezve meghaladhatják a régi jobb-bal felosztást.

Azt büntetik, aki a NER-t segíti

Az EP-választás előtt az volt a kérdés az ellenzéki térfélen, hogy az LMP és a Jobbik milyen egyezséget tud kötni a már együttműködő, koordináló DK-val, Momentummal és MSZP-Párbeszéddel. A választás eredménye azonban azt mutatja, hogy a már megállapodott pártok egy-egy kerülettől eltekintve szinte mindenhol felvehetik a versenyt a Fidesz jelöltjeivel, nincs szükségük feltétlenül a Jobbik és az LMP összesen 6 százalékára.

Ha pedig az LMP és a Jobbik valamilyen formában külön indulnának jelölteket Budapesten, akkor annak a mostani EP-választás eredményénél is kellemetlenebb lehet a vége. A legutóbbi országgyűlési valamint az EP-választási eredmény ugyanis azt mutatja, hogy a szavazók rövid időn belül is tömegesen át tudnak nyergelni egyik ellenzéki párttól a másikhoz, és büntetik, ha egy párt olyan választási stratégiát folytat, amely a NER megmaradását segíti.

Vágó Gábor, az LMP EP-listájának vezetője szerint éppen ez történt meg most az LMP-vel: büntették a szavazóik, amiért több fővárosi körzetben a visszalépésük hiánya miatt harmadszor is kétharmadot tudott szerezni a Fidesz áprilisban. Ebből kiindulva az októberi önkormányzati választásokon való különcködés - amennyiben az újabb Fidesz-győzelmet okoz lokálisan - politikai értelemben vett harakiri lehet a nem koordináló politikusoknak és pártoknak.

