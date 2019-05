Szabadlábra helyezték volna az olaszliszkai lincselőt

A 2006-os olaszliszkai ügyben emberölés és rongálás bűntette miatt 17 év szabadságvesztéssel sújtott egykori elsőrendű vádlott feltételes szabadságra bocsátásáról döntött a Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája. Ifjabb H. Dezső és idősebb H. Dezső harmadik társukkal együtt Szögi Lajos tanárt az autóban ülő gyerekei szeme láttára verték agyon, miután azt hitték, hogy kocsijával elsodort egy gyereket.

Juhászné Prágai Erika, a bíróság szóvivője kedden az MTI-vel azt közölte: ifj. H. Dezső elítélt a kiszabott szabadságvesztést a Szegedi Fegyház és Börtönben tölti, ahonnan feltételes kedvezménnyel július 15-én, a büntetést kitöltve 2023. október 14-én szabadulhat.

A büntetés-végrehajtási bíró megállapította, hogy az elítélt a börtönben kifogástalan magatartást tanúsított, különböző címen 53 jutalmat is kiérdemelt, érvényben lévő fenyítése nincs. A fogva tartás alatt tanulmányait jó eredménnyel folytatja, júniusban érettségizik, önismereti és konfliktuskezelő tréningen is részt vett. Mindenben kifejezte megbánását, a fogva tartásának körülményei miatt számára megítélt kártalanítás összegét a sértett családja kapta meg. Kifogástalan magatartásának köszönhetően mintegy húsz alkalommal hagyhatta el az intézetet. Szabadulása után élettársához és gyermekéhez költözne, két helyről is munkáltatói szándéknyilatkozatot kapott.

A bíróság végzése ellen az ügyész fellebbezést jelentett be, hivatkozva az elítélt által elkövetett életellenes bűncselekmény súlyára és az elkövetés módjára, így a döntés nem végleges.