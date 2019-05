32 éves pályafutásom alatt ekkora tüzet nem láttam

A múlt hét kedden kiégett békéscsabai István-malom szerkezetének megerősítése már folyamatban van.

- számolt be szerdán a békéscsabai közgyűlés soron kívüli ülésén a malom tulajdonosának megbízásából egy statikus mérnök.

Bánfi Ádám elmondta: az eddigi vizsgálatok alapján nem kell elbontani az épületet. A tűz ugyanis alapvetően felfelé terjedt, és a vastag belső vakolat is megvédte a tömör, korábban kézzel előállított, nehéz téglákból épült falakat. Jelenleg az ipari alpinisták azoknak a belső, megmaradt szerkezeteknek az elbontásával foglalkoznak, amelyek a falsíkhoz vannak rögzítve - például le kell szedni a falat oldalra húzó megrongálódott vaslépcsőket.

A statikus elmondta azt is, hogy a legsürgősebb feladat az épület statikai megerősítése. Ennek érdekében napokon belül hálós acélszerkezetet, acélgerendákat építenek be a hatszintes épület negyedik szintjének magasságában, hogy megtámasszák a 26 méteres falakat. Az acélgerendákat már a helyszínre is szállították.

Kiss András, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője a közgyűlés előtt arról számolt be, hogy

a tűzeset napján a legmagasabb, ötös kiemelt fokozatú riasztást rendeltek el, 15 tűzoltójármű és 67 tűzoltó vett részt az oltásban.

Az igazgató kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy 32 éves pályafutása során nem emlékezik ekkora tűzesetre Békésben.

Hégely Sándor, a malom tulajdonosainak képviseletében elmondta, hogy telephely-biztosítása volt az ingatlannak, ami azt jelenti, hogy a kárnak csak egy részét fogja megtéríteni a biztosító. Hégely elmondta, hogy az ingatlan teljes felújításán gondolkodnak, ám

az épületnek új funkciót, közösségi, kulturális szerepet szánnak.

Az ezzel kapcsolatos előkészületeket már több mint fél éve megkezdték. A megújuló épületben malomipari, húsipari múzeumot és más kulturális intézményt helyeznének el - ennek támogatására pedig ígéretet tett a közgyűlésre telefonon bejelentkező Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára, aki megígérte, hogy a kormány "nem hagyja cserben a veszteséget szenvedett békéscsabai közösséget".

(MTI)