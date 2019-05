Gyöngyösi Márton megy Brüsszelbe, a Jobbiknak új frakcióvezetője lesz

A Jobbik elnöksége szerdán úgy döntött, nem változtat az európai parlamenti választási lista sorrendjén. Ez azt jelenti, hogy

Gyöngyösi Márton, a Jobbik eddigi frakcióvezetője, a párt elnökhelyettese Brüsszelbe megy és európai parlamenti képviselő lesz.

Gyöngyösi Brüsszelbe távozásával lemond frakcióvezetői posztjáról, így emiatt átrendeződhet a Jobbik vezetése. A párt sajtóosztálya ezzel kapcsolatos kérdésünkre azt válaszolta: ha ilyen bekövetkezik, akkor erről értesíteni fogják a sajtót.

Volner János, a Jobbik ügyeiben még mindig jól tájékozott korábbi alelnök a Magyar Nemzetnek azt mondta: ha Gyöngyösi Márton lesz a párt európai parlamenti képviselője, akkor a pártelnöki székéhez ragaszkodó Sneider Tamás feltehetően különböző posztok kiosztásával igyekszik lekenyerezni belső ellenzékét. Volner szerint az várható, hogy Gyöngyösi távozásával Sneider Tamás az elnökhelyettesi pozíciót Jakab Péternek fogja felajánlani, mivel őt nagyon kedveli a tagság, frakcióvezetőnek pedig pedig Stummer János alelnököt javasolhatja.

A Jobbik minden várakozáson alul szerepelt a vasárnapi EP-választáson. A párt három képviselői helyre számított Brüsszelben, ehhez képest egyet sikerült elnyerniük, több mint 800 ezer szavazójukat elveszítették, és 6 százalékot kaptak.

Varga-Damm Andrea, a Jobbik országgyűlési képviselője hétfőn a Mandinernek azt mondta:

Ha én lennék ebben a helyzetben mint elnök, én biztos azonnal felajánlottam volna a lemondásomat.

Miután ezt a kormányzati média úgy értelmezte, hogy Varga-Damm és mások is sürgetik az elnök lemondását, a jobbikos képviselőnő szerdán külön közleményében azt írta az MTI-nek: ő csak arról beszélt, mit tenne, ha ő lenne ilyen helyzetben, amúgy is csak a lemondás felajánlásáról beszélt, ami semmiképpen nem jelenti azt, hogy ne lenne az elnöknek maradása. Varga-Damm Andrea azt is jelezte, hogy nem készül a pártban semmilyen vezetői tisztségre.

Sneider Tamás pártelnök vasárnap este azt mondta: nem mond le, mert nem akarja elkövetni ugyanazt a hibát, mint Vona Gábor a tavaly lemondásával, ami után a pártban belharcok indultak. Sneider rossz választási szereplésüket elsősorban az ÁSZ-ellenőrzés miatti pénztelenségükkel, a kormánymédia ellenük folytatott lejárató kampányával és a karaktergyilkosságokkal magyarázta.