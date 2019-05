Megbukott a poligráfon a meggyilkolt újpesti autókereskedő egyik feltételezett gyilkosa

A meggyilkolt újpesti autókereskedő egyik feltételezett gyilkosa megbukott a poligráfos vizsgálaton, írja a Bors.

A lap azt írja, hogy a rendőrök feltérképezték a vállalkozó utolsó napjait, és az egyik későbbi gyanúsítottat gyorsan kihallgatták, aki ellentmondásba keveredett önmagával, és később a társaival is ez történt. Ketten részletes beismerő vallomást tettek, amiben bemártották harmadik társukat is, de ehhez hozzájárulhatott az is, hogy a gyanúsítottak között volt, aki megbukott a hazugságvizsgálaton.

A 47 éves A. Csaba eltűnését május 7-én jelentette be az élettársa az újpesti rendőrkapitányságon, a rendőrök a körülmények miatt négy nap múlva már emberölés gyanúja miatt kezdtek el nyomozni az ügyben. Végül egy háromfős társaság lett gyanús, és az indítékról a rendőrség annyit árult el, hogy a három ember tartozott az autókereskedőnek. Újpesten találkoztak vele, majd Szentendrére vitték az áldozatot, ahol megfojtották.