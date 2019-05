Folyamatosan emelkedik a víz, ami nehezíti a dunai mentést

A Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóságának tájékoztatása szerint 507 centiméteres a fővárosi Duna-szakaszon a vízszint. A fővárosi szakaszon tehát még nincs árvízvédelmi készültség, de a csapadékos időjárás miatt folyamatosan magasabbra emelkedik a víz.

Eközben a közmédiában elhangzott, hogy a Duna teljes magyarországi szakaszára kiterjesztették a budapesti hajószerencsétlenség áldozatainak keresését, hiszen az áradás miatt olyan erős a sodrás. Jelenleg a folyó 111 kilométer hosszú szakaszán van jelenleg árvízvédelmi készültség a vízügy főigazgatóság honlapja szerint. Főként a fővárostól délre eső részeken van már problémásan magas vízszint, Budapesten egyelőre csak a Csepel-sziget északi részén van készültség, a Kvassay-zsilipnél.

Nemcsak az ár, hanem a rengeteg csapadék is nehezíti ugyanakkor a dunai a mentést. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint 24 óra alatt 17-20 milliméter csapadék esett. A viharok ráadásul hatalmas kihívást jelentenek az illetékes hatóságoknak, hiszen az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján azt írja: szerdáról csütörtökre fordulva

országszerte több mint kétszáz bejelentés érkezett a katasztrófavédelem műveletirányítási központjaiba a zivatar okozta károk miatt.

Jórészt a nagy mennyiségű víz eltávolításához és kidőlt fákhoz riasztották az egységeket. Főként a fővárost, illetve Pest és Békés megyét érintették a jelzések, de más megyék tűzoltóit is többségében a viharkárok felszámolásához riasztották. Budapest több kerületében, Nyíregyházán, a Zala megyei Lentiben, és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Dédestapolcsányban jelenleg is dolgoznak a hivatásos és önkéntes tűzoltók a káresetek felszámolásán.

A hajó mentésében így is nagy erőkkel van jelen az OKF és a rendőrség, valamint az Országos Mentőszolgálat. 96 hivatásos tűzoltóval, tűzoltóautókkal, speciális műszerekkel is keresik a túlélőket, és 17 mentős egység is segíti a munkát, ellátta és kórházba szállította a sérülteket. A közmédiában megszólaltatott egyik szakértő sem reménykedett azonban már hajnalban abban, hogy túlélőkre lelnek a 10-12 celsius fokos vízben.

Megírtuk, szerda este negyed 10-kor felborult és elsüllyedt egy hajó a Dunán Budapesten a Parlamentnél, miután összeütközött egy szállodahajóval. Éjjel fél 1-kor a Mentőszolgálat szóvivője azt mondta, legalább 7 ember halt meg, 7 embert kórházban ápolnak, sokakat pedig nagy erőkkel keresnek. A mentés jelenleg is nagy erőkkel zajlik, a keresést a Duna teljes magyarországi szakaszára kiterjesztették a hatóságok.