Bár a fiatalok körében továbbra is a Fidesz volt a legnépszerűbb párt az EP-választáson, a Momentum nagyon feljött a kormánypárt nyakára a Nézőpont adatai szerint. Meglepetésre a DK támogatottsága is nőtt ebben a társadalmi csoportban, míg a Jobbik totálisan visszaesett. Megnéztük, milyen átrendeződés zajlik a legfiatalabb szavazók pártpreferenciáinál.

A Nézőpont Intézet hétfői gyorselemzése szerint a többi korosztályhoz hasonlóan a 18-39 évesek körében is a Fidesz-KDNP volt a legnépszerűbb az EP-választáson, felmérésük szerint minden harmadik fiatal a kormánypártokra adta le voksát.

A Momentum nagyon feljött a Fidesz mögé, a Nézőpont szerint a fiatalok 24 százaléka rájuk szavazott, míg a DK 9 százalékot tudott elérni a 18-39 éves korosztályban. A fiatalok körében hagyományosan jól szereplő Jobbik most csak 8 százalékot szerzett ebben az összevetésben.

Gyurcsány mémekben legyőzte Orbánt

Mint látható, a kormányközeli Nézőpont arra jutott, hogy a Fidesz fiatalok közötti támogatottsága eléggé alulmarad a többi korosztály adataihoz képest. Ezt megerősítette Hann Endre, a Medián igazgatója is, az ő adataik szerint is egyértelműen az látszik, hogy a fiatalok között jócskán rosszabbul teljesít a Fidesz, mint a többi korosztályban.

A 2018-as országgyűlési választások után készített Medián-felmérés szerint 55 év volt a DK szavazóinak átlagéletkora, és ezzel az MSZP mögött a második legidősebb szavazókörrel rendelkező párt volt. Az idei kampány során ezt felismerve nagyban nyitottak a fiatalok felé, ennek is köszönhető, hogy a Nézőpont 9 százalékra teszi őket a 18-39 évesek körében, míg tavaly csak 2,5 százalékra mérték a párt támogatottságát a választás napján.

A DK váltott, és rendesen ráfeküdt a közösségi médiára.

Megértettük, hogy a DK szavazóinak túlnyomó többsége az 50 feletti korosztályból érkezik, és a huszon-harminc éves korosztályt alig érjük el.

- avat be a részletekbe Adámy Péter, a DK közösségi média vezetője. "Ez utóbbi csoporthoz tartozók sok tekintetben más nyelvet beszélnek, más témákra érzékenyek, és legfőképp nem érhetőek el a hagyományos médián keresztül. 2018 elején kezdtünk felépíteni egy huszonévesekből álló online csapatot, amely kidolgozta az új online kommunikációs stratégiát" - mondta.

Tavaly tavasszal ennek már szemmel látható jele volt, elindult Gyurcsány Messenger-alapú chatbot-ja, amit javarészt a fiatalok használtak. Idén év elején pedig már az Instagramon is megjelent a párt elnöke, és követői számát tekintve rohamtempóban hagyta le a többi politikust, köztük Orbán Viktor oldalát is.

Ezen a felületen Gyurcsány kifejezetten a huszonévesekhez közeli stílusát, nyelvhasználatát mutatja meg, posztjai sokszor ironikus, gúnyos mémekre épülnek

- magyarázza Adámy. A párt online szakértője hozzátette, az Instagram statisztikája szerint Gyurcsány követőinek 82%-a 34 év alatti.

A kampány része volt a Messenger-találkozó, valamint a választás előtti héten indított úgynevezett mémháború. Gyurcsány elküldte kedvenc mémjeit azoknak, akik ráírtak Messengeren, és egyúttal elmondta a DK véleményét is az adott témáról. Az online szakértő szerint mindezeknek az eszközöknek is köszönhető a párt növekvő népszerűsége a fiatalok körében, akik az elmúlt hónapokban megjelentek a lakossági fórumokon is.

Mára mindennapos jelenség lett, hogy az elnököt autóból vagy az utca túloldaláról Feri, Feri kiáltásokkal üdvözlik a fiatalok, és megállíthatatlan a szelfit kérők sokasága is.

A Momentum a Fidesz sarkában

Az talán nem volt akkora meglepetés, hogy a Momentumra sok fiatal szavazott, az viszont már sokkal inkább, hogy sikerült elérniük az idősebb korosztályt is, megháromszorozták szavazóik számát. A 2018-as országgyűlési választás után a Medián felmérése szerint az ő szavazóik voltak a legfiatalabbak (33 év volt az átlagéletkor), és a 18-29 évesek között 9 százalékra becsülték a párt támogatottságát, míg a Nézőpont ennél valamivel kevesebbet, 6,5 százalékot mért 2018-ban. Az idei 24 százalékkal messze maguk mögé utasították a többi pártot, és a Fidesztől se maradtak le annyira.

Megkeresésünkre a Momentum tagjai elmondták, hogy a fiatalok eléréséhez ők is nagy hangsúlyt fektettek az internetes kampányra, Fekete-Győr András, Cseh Katalin és Donáth Anna a kampány minden pillanatát igyekeztek megörökíteni és közzétenni Instagram oldalukon.

Valódi betekintést adtak az életükbe, hétköznapjaikba, nem csak felszólaló politikusok és kampányfilmek szereplői voltak

- indokolták, hogy mi lehetett a siker kulcsa az ifjúság körében. "Nem féltünk a humortól sem, az általunk készített GIF-ek több millió megtekintést értek el néhány hét alatt."

Vidéken elsősorban az egyetemvárosokban tudtak jó eredményt elérni, ami szerintük jól mutatja, hogy nagy tartalékaik vannak még a vidéki fiatalságban. "Hiszünk benne, hogy ők is megszólíthatóak, ez csak munka és idő kérdése. Minél több személyes beszélgetésre van szükség velük" - nyilatkozták az Indexnek.

Fotó: Momentum Mozgalom / giphy.com

Miskolc kivételével mindenhol 10 százalék fölött volt az összesített eredményük a nagyobb egyetemvárosokban, és ami még árulkodóbb, a Nézőpont mérése szerint a megyei jogú városokban a fiatalok 30 százaléka a Momentumra szavazott, míg tavaly ugyanez a szám csak 8 százalék volt.

A Jobbik fiatal szavazói is otthon maradhattak

A Jobbik hagyományosan a fiatalabb korosztályra épít, a tavalyi Medián-felmérés szerint a 18-39 éves korosztály majdnem harmada rájuk szavazott, míg a Nézőpont adatai szerint ugyanennek a korosztálynak a 25 százaléka. Ehhez képest hatalmas visszaesés, hogy idén csak 9 százalékot tudtak elérni a fiatalok között, a Nézőpont szerint a Mi Hazánk és a Momentum is elvitte fiatal szavazóik egy részét.

Pulai András, a Publicus Intézet igazgatja ugyanakkor azt nyilatkozta az Indexnek, hogy szerinte továbbra is a Fidesz és a Jobbik a legerősebb a fiatalok között. Habár a Nézőponthoz hasonló mérése most nem volt a Publicusnak, az elmúlt három hónapban mért összesített adatok szerint ők úgy látják, a Jobbiknak nincs félnivalója.

Az látszik, hogy ez a korcsoport sokkal kevésbé mobilis, itt a legalacsonyabb a részvétel. Továbbra is a Fidesz és a Jobbik a legerősebb, és megjelent a Momentum, ami az Együttet, illetve az LMP-t váltotta ebben a korcsoportban

- mondja Pulai. Szerinte az összeredmény csalóka, nem lehet beszélni a DK és a Momentum megerősödésről, mert ugyan az EP-n jól teljesítettek, de ez egy teljesen más választás. "Öt éve is jól teljesítettek, akkor az Együtt volt a Momentum. Aztán 2018-ra elpárolgott a népszerűségük, a DK 9,35 százalékról 5-re esett vissza, az Együtt pedig 7,5 százalékról beleállt a földbe".

A Jobbik IT-flashmobokkal, kampányvideókkal készült, aktívan jelen volt a közösségi médiában, illetve az ország minden pontján standoltak, szórólapoztak, és személyesen is felkeresték a fiatalokat, részletezte a párt sajtóosztálya az ifjúságot célzó kampánystratégiájukat. Arra a kérdésre ugyanakkor nem reagáltak, hogy mindezek ellenére vajon miért nem sikerült mozgósítani a fiatalokat, és mi lehet a nagymértékű visszaesés oka.

A hét elején Sneider Tamás, a párt elnöke azt mondta az Indexnek, hogy szavazóik nagy része otthon maradt, mert pénz nélkül nem tudták mozgósítani őket. Mirkóczki Ádám szerint pedig az otthonmaradók között felülrepreneztált lehet a Jobbik.