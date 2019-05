Gyorsan hajtott, majd a zebrán előzött az autós

Pénteken kezdődött a férfi tárgyalása két ügyben is: a halálos kimenetelű Dózsa György úti balesetében, illetve abban, ahol társával egy biciklist bántalmaztak az úttesten.

Négy hónapra elvették a jogosítványát annak a sofőrnek, aki szerdán, Tokajban, a Bodrogkeresztúri úton egy kijelölt gyalogátkelőhelyen előzött. A szerencsi rendőrök be is mérték az autót, amely túllépte a megengedett sebességet is.

A sofőrt ezután a rendőrök és előállították a Szerencsi Rendőrkapitányságra, ahol négy hónapra eltiltották a vezetéstől, tovább pénzbírságot is kapott.

