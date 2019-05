Magyarországra jönnek a hajóbaleset dél-koreai áldozatainak családtagjai

A The Very Good Agency nevű utazási iroda azt közölte, Budapestre utaztatja annak a hét koreai állampolgárnak a családtagjait, akiknek a holttestét megtalálták a szerda esti dunai hajóbaleset után, írja a hvg.hu. A portál szúrta ki a Korean Times idevágó cikkét, amely idézte az iroda egyik képviselőjét, aki azt közölte, hogy a dél-koreai turisták egy hat országot érintő kelet-európai körutazáson vettek részt, amelynek része volt a Baltikum is.

A harminc utas mellett volt egy fotós és két idegenvezető is. Mindannyian az elsüllyedt hajó, a Hableány fedélzetén tartózkodtak.

A dél-koreai turistákat utaztató cég 16 családtagot hoz Magyarországra.

AZ UTAT SZERVEZŐ, SZÖULI SZÉKHELYŰ, VERY GOOD TOUR NEVŰ UTAZÁSI IRODA A BALESET UTÁN NÉHÁNY ÓRÁVAL már közölte, hogy mindent megtesznek az áldozatok családjáért.

Megírtuk, szerda este negyed 10-kor felborult és elsüllyedt egy hajó a Dunán Budapesten a Parlamentnél, miután összeütközött egy szállodahajóval. Éjjel fél 1-kor a Mentőszolgálat szóvivője azt mondta, legalább 7 ember halt meg, 7 embert kórházban ápolnak, 21 embert pedig nagy erőkkel keresnek.

