Handó Tünde csak azért akarja, hogy ne legyen perelhető, hogy nyugalom legyen a bíróságokon

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló sarkalatos törvényben foglalt jogköre, hogy a bíróságokat érintő jogszabály tervezeteket véleményezze és javaslatot tegyen jogszabályalkotás kezdeményezésére, írta az Indexnek az OBH sajtóosztálya.

Azt is fontosnak tartották közölni, hogy az elmúlt években az OBH elnöke számos alkalommal gyakorolta ezt a jogát. Nemrég például akkor, amikor a polgári perekben használt formanyomtatványok egyszerűsítését kezdeményezte, vagy amikor a személyi állapotot érintő perek szabályainak rugalmasabbá tételére tett javaslatot, írták, felsorolva további, Handó Tünde nevéhez fűződő, szerintük pozitív kezdeményezést. Az OBH szerint:

ezek a kezdeményezések egytől egyig az ügyfelek bírósághoz fordulását segítették.

Ezzel kívántak reagálni arra, amit szerdán megírtunk: az OBH-elnök törvényben is rögzítené, hogy a törvények felett áll. Így összegezte legalábbis Handó Tünde legújabb, május elején kelt jogszabály-módosítási javaslatait az Országos Bírói Tanács (OBT), amely szerint a bíróságok igazgatási vezetője nemcsak saját korábbi törvénysértéseit legalizáltatná visszamenőleg, de azzal, hogy a jogalkotóval törvénybe íratná azt is, hogy ne lehessen perelni, még ennél is tovább menne.

Sőt, a közigazgatási bíráskodás megújításával összefüggő salátatörvény-tervezethez fűzött, a közigazgatási bíróságokat nem érintő, de az OBT jogköreivel és a Tanács által megállapított törvénysértésekkel szorosan összefüggő változtatást tenne úgy, hogy a Handó által korábban elkövetett törvénysértéseket utólag, visszamenő hatállyal legalizálná.

Ezzel szemben az OBH sajtóosztálya azt írta:

ez a módosító javaslat is a biztonság és a nyugalom megteremtését szolgálja a bírósági szervezetben. Mindenki koncentráljon az igazán fontos és komoly dolgokra - a bírósági szervezet is azt teszi.

Hogy az OBH elnöke konkrétan mit látna jónak a bíróságok nyugalma érdekében, arról ebben a cikkünkben olvashat bővebben.

Érdekesség, hogy a csütörtöki kormányinfón, amikor Gulyás Gergelyt Handó terveivel, illetve az Országgyűlésnek megküldött törvénymódosítási javaslatival kapcsolatban kérdezték, a Miniszterelnökséget vezető miniszter teljesen elutasító volt. Gulyás Gergely kijelentette: a bírósági szervezetrendszerre vonatkozó rendelkezések tökéletesíthetők lennének ugyan az elmúlt 6-7 év tapasztalatai alapján, ám minden idevágó tervüket olyan ellenszenvvel szemlélik kívülről, ami miatt változtatásról most nem lehet szó.

Nem nyúlnék hozzá, úgy jó, ahogy van

– jelentette ki Gulyás Gergely, megismételve: "a szabályozáshoz egy betű erejéig sem nyúlnék".