Elhalasztják a közigazgatási bíróságok felállítását

Cikkünk folyamatosan frissül

A kormány szerdai ülésén úgy döntött, hogy határidő nélkül elhalasztja a közigazgatási bírósági rendszer bevezetését, jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfón. Gulyás szavai szerint ugyan a jogszabály kidolgozásában neves jogászprofesszorok vettek részt, és az mindenben megfelel a jogállamiság követelményének, de azt látják, hogy ez az elképzelés európai és nemzetközi vita középpontjában áll.

Ahogy eddig, ezután is nyitottak a vitára. Amíg ez megnyugtatóan le nem zárul, a rendszert nem vezetik be.

Az ezzel kapcsolatos jogszabálymódosítást már ma benyújtják az országgyűlés elnökének. A köztársasági elnököt arra kérik, hogy a felsőbíróság élére már ne is jelöljön elnököt.

A kormány eredetileg 2020 januárjától akarta bevezetni az új közigazgatási bíróságokat. Az elképzelés azonnal heves hazai és nemzetközi tiltakozásokat váltott ki. A tavaly decemberben elfogadott törvény szerint a rendes bíróságokról leválasztott közigazgatási bíróságok ítélkeztek volna az állam és állampolgár/cég közötti ügyekben - azokban, amelyekben az alperes szükségképpen mindig az állam. Itt döntöttek volna vita esetén tüntetésekről, sztrájkokról, választási ügyekről, közérdekű adatokról vagy adóügyekről is.

A javaslat azonban számos homályos pontot tartalmazott. Leginkább azért kritizálta az ellenzék a kormányt, mert ezeket az ügyeket olyan bírók tárgyalták volna, akik felett az igazgatási jogkört a kormány (az igazságügyi miniszter) gyakorolta volna, így a közigazgatási bírákat és a közigazgatási törvényszékek elnökeit a miniszter nevezte volna ki és mentette volna fel, illetve az ilyen döntéseket megváltoztathatta volna.

Az ellenzék szerint ezzel egy új fideszes bíróság jött volna létre, és alapjaiban kérdőjeleződött meg a bíróság függetlensége a végrehajtó hatalomtól, hiszen a kormányzat így befolyást szerezhetett volna a gyakran politikailag is jelentős ügyek elbírálásába. A kormány szerint nem állt fent ilyen veszély.

A Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozó szakértői testülete idén márciusban azt állapította meg, hogy a közigazgatási bíróságokról szóló magyar törvények nélkülözik a hatékony fékeket és ellensúlyokat. A testület ugyanakkor azt elismerte, hogy az államoknak szuverén joguk a terület szabályozása, az ilyen különálló bírósági rendszer kialakítása.

A kritikák hatására a törvényt áprilisban egyszer már módosították. Ez a módosítás alapvetően a bírói függetlenségre adott garanciákat, és a Velencei Bizottság kifogásaira reagált. A nyárra egy olyan jogszabály-módosító csomagot terveztek, amely az új közigazgatási bíróságok hatásköréről rendelkezett volna.

Gazdaságvédelmi csomag 1 3+1 pontban

A Kormányinfón Varga Mihály pénzügyminiszter adócsökkentéseket is tartalmazó, 13+1 pontból álló gazdaságvédelmi csomagot jelentett be Varga Mihály pénzügyminiszter a csütörtöki Kormányinfón. Miután várhatóan a világgazdaság és Európa gazdasága is lassulni fog, a kormány ezekkel az intézkedésekkel szeretné megvédeni az eddig elért eredményeket. A cél, hogy 2 százalékponttal az uniós átlag felett maradjon a magyar növekedés. Erről részletes cikkünket itt olvashatja .