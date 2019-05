Fekete Zsolt, Salgótarján jelenlegi MSZP-s polgármestere mögé beállt az ellenzék az őszi önkormányzati választáson is, jelentették be csütörtökön egy helyi sajtótájékoztatón, amelyen az ellenzéki képviselők is részt vettek. ott volt az asztalnál a momentumos Tóth Csaba, a Jobbik helyi vezetője, Pataki Csaba (Jobbik), Dudás Nándor önkormányzati képviselő, Berki Sándor a Párbeszédtől, Dániel Zoltán DK-s alpolgármester, Tóth Norbert (LMP) és Gordos Gábor, az Európai Baloldal színeiben.

Az a közös céljuk, hogy:

a salgótarjáni emberekért dolgozzanak

mindannyian demokraták, és hisznek a társadalom vigyázó szavában

meg akarják akadályozni, hogy Salgótarjánt a „Fidesz-KDNP felvásárolja, kifossza, kizsákmányolja és tönkretegye a helyi társadalmat”.

Nem aprózzák tovább az erőiket, meghallották a választók szavát, és Salgótarján, Szeretem Egyesület színeiben indulnak a választáson, mondta a helyi szocialista elnök.

Az egyesület bejegyzése még folyamatban van, az egyesület tagjai azonban már politikai megállapodást kötöttek egymással. Egyesületi elnöknek Feketét kérték fel.

Mint mondták, mind a tíz választókerületében közös jelöltet indítanak, és közös kompenzációs listát is állítanak.

Via: